Купившая роскошную квартиру у моря Макеева учит бедный народ зарабатывать

Анастасия Макеева нашла для себя новый способ заработка.

Недавно артистка вместе с супругом отправилась в Турцию. Как выяснилось позже, Анастасия купила на побережье роскошную квартиру с двумя террасами. Процесс покупки жилья показал артистке страну с новой стороны и она решила зарабатывать на сдаче жилья там.

Они с супругом приобрели несколько апартаментов в Аланье под сдачу, на одну из них уже даже нашлись квартиросъемщики. Макеева призналась, что пассивный заработок на недвижимости ей очень нравится. "Это приносит бабло! Очень приятно", – порадовалась Анастасия.

Удачная сделка с недвижимостью и план на будущее по ее сдаче воодушевили артистку на то, чтобы обучать заработку других. В своем блоге Макеева анонсировала прямой эфир, где планирует поделиться полезными советами. "Я дам вам инструменты для эффективного заработка и интересную информацию о возможности экономить", – написала Анастасия.

Ранее стало известно, что Анастасия Макеева перестала общаться с подругой после того, как та появилась на программе "Прямой эфир". Евгения Машко заявила, что в прекращении общения виноват муж Анастасии. Макеевой не понравился поступок подруги, она сказала, что не обижается, но общаться больше не будет, так как нет доверия к человеку.