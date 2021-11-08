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Шоу-бизнес
Купившая роскошную квартиру у моря Макеева учит бедный народ зарабатывать

Купившая роскошную квартиру у моря Макеева учит бедный народ зарабатывать

Анастасия Макеева нашла для себя новый способ заработка.
прочитано 2028 раз

Недавно артистка вместе с супругом отправилась в Турцию. Как выяснилось позже, Анастасия купила на побережье роскошную квартиру с двумя террасами. Процесс покупки жилья показал артистке страну с новой стороны и она решила зарабатывать на сдаче жилья там.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Они с супругом приобрели несколько апартаментов в Аланье под сдачу, на одну из них уже даже нашлись квартиросъемщики. Макеева призналась, что пассивный заработок на недвижимости ей очень нравится. "Это приносит бабло! Очень приятно", – порадовалась Анастасия.

Удачная сделка с недвижимостью и план на будущее по ее сдаче воодушевили артистку на то, чтобы обучать заработку других. В своем блоге Макеева анонсировала прямой эфир, где планирует поделиться полезными советами. "Я дам вам инструменты для эффективного заработка и интересную информацию о возможности экономить", – написала Анастасия.

Ранее стало известно, что Анастасия Макеева перестала общаться с подругой после того, как та появилась на программе "Прямой эфир". Евгения Машко заявила, что в прекращении общения виноват муж Анастасии. Макеевой не понравился поступок подруги, она сказала, что не обижается, но общаться больше не будет, так как нет доверия к человеку.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
8 ноября 2021, 04:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость замученная
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Содержание недвижимости заграницей очень дорогое удовольствие.А если сдавать квартиру на съем-это вообще головная боль, нет никакой гарантии, что квартплату будут платить регулярно( Мальков алименты практически не платил, один раз и прекратил выплаты — для наглядного примера),могут квартиру превратить в ужасный вид и т.д.Вообще таким аферистам, как Макеева нельзя доверять— кругом обман и мошенничество! У неё не бизнес, а Тришкин кафтан— там хватается,здесь кидается, а в итоге пшик….
Гость887515
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Врёт махеиха как всегда! Нет там у нее не одной квартиры, Подписала рекламу риелторской компании. Аферистка 1000% во всех сферах жизни! Решила в очередной раз обмануть народ! А народ не обманешь!
..
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это у неё месть такая,наверно,или она совсем не знает,что такое бедный народ,её обучение может и прокатит,у кого остались последние 10 миллионов,а почему она не рассказывает,что не только много бабла получать можно от сдачи жилья в Турции,но и не мало отдавать там надо=лицензии, налог на недвижимость, налог на доходы, оплату услуг управляющей компании, затраты на ремонт и пр.там у них с этим делом намного всё строже,чем здесь..
,
Гость888446
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Аферистка во всех сферах жизни! Не любит и не уважает её народ! А народ не обманешь!
Гость884599
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Гость893117
А как в прошлом году плакала, что есть нечего, подруги помогали
На Ютубе хвасталась, что купила сразу три квартиры в Турции. Две сдавать, одну жить. С каких доходов?! В кино её много лет не снимают, в театре два спектакля в месяц. Да ещё два дармоеда на шее, которым надо "жить в кайф". Врёт, как всегда! Явно, реклама риелторской компании.
Гость893117
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А как в прошлом году плакала, что есть нечего, подруги помогали
Гость 3459
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А что ж не научит своего песеля зарабатывать? Только 65 т в месяц, на алименты детям не хватает! Просит у бывшей жены на содержание одного ребенка! Других готова обучать, а свой копейки получает! Вот так бизнесменша!
Гость884599
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Похоже, поперли Анастаса со всех театров. Потеряла страна величайшую артистку. Золотой фонд, как она себя называет. Что все её аферы, шампуни, костюмы, риелторство прогорят, это и к бабке ходить не надо. Наська во всем дилетант, ни знаний, ни умения. Хватается за все сразу и нигде ума дать не может. А, она же ещё туры винные по Турции организовывает и ещё хочет учить нас квантовой психологии, и умению зарабатывать деньги. Она правда рехнулась. 🤕
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