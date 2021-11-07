"Вы восхитили меня": Муцениеце страстно поцеловала в губы Энберта на глазах у всех

В эфире Первого канала продолжается шоу "Ледниковый период". В шестом выпуске Агата Муцениеце и Александр Энберт исполнили танго на льду. Пара выступила под песню "La Cumperstia" Ясмин Леви.
Номер был преисполнен страсти и драматизма. В конце танца бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце страстно бросилась к партнеру на шею и поцеловала его в губы. Публика взорвалась ликованием.
Члены жюри тоже остались в восторге от увиденного. Паре поставили все оценки 6.0. Даже самая строгая судья шоу тренер Татьяна Тарасова на этот раз дала высокую оценку за выступление Агаты Муцениеце. "Вы восхитили меня", – сказала Тарасова.
Напомним, летом прошлого года Агата Муцениеце развелась с коллегой Павлом Прилучным, от которого родила двоих детей. Пара разводилась болезненно и с громким скандалом. Агата Муцениеце обвинила бывшего мужа в жестоком обращении и многочисленных изменах. После развода Павел Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
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