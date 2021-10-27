"Это просто отвратительно": изуродованные дети Акиньшиной вызвали шок

Артистка очень редко распространяется о своей личной жизни. Также она предпочитает не показывать своих наследников публике. На сей раз звезда сделала исключение и опубликовала в своем микроблоге снимки детей – восьмилетнего Константина и четырехлетней Эммы.
Кадры шокировали подписчиков знаменитости. В преддверии празднования Хэллоуина Оксана Акиньшина нарядила малышей в жутковатые карнавальные костюмы. Костя предстал в образе страшного клоуна Пеннивайза, а Эмма облачилась в маленькую ведьму.
Такие развлечения звезды с детьми оценили далеко не все. Многие посчитали, что актриса прививает своим чадам совсем не те ценности, которые нужно. Некоторые отметили, что Хэллоуин – чужой и глупый праздник. Они призвали звезду одуматься. "И зачем все это?", "Это же просто отвратительно", — написали россияне в комментариях к посту артистки.
Напомним, ранее Оксана Акиньшина состояла в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. От него она и родила сына и дочь. А некоторое время назад актрису заподозрили в романе с коллегой – Данилой Козловским.
Отметим, что после рождения дочери Оксана Акиньшина переехала в Швейцарию. Судя по всему, костюмы, так взбесившие поклонников актрисы, были сшиты для школьного праздника.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?