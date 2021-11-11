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Шоу-бизнес
Цыганова безжалостно приложила Моргенштерна: Кучка навоза

Цыганова безжалостно приложила Моргенштерна: Кучка навоза

Вика Цыганова высказалась о выходках Моргенштерна. Певица предоставила на суд публики неожиданное сравнение.
прочитано 669 раз

Поступки исполнителя часто воспринимаются крайне негативно. Недавно он женился на своей девушке, которая сама сделала ему предложение. Многие обвиняют знаменитость в неверности, а также пренебрежительном отношении к женщинам в целом. После интервью Ксении Собчак вопросов к артисту стало еще больше.

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 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

Во время диалога он признался, что не поддерживает широкое празднование Дня победы. Певец подчеркнул, что не понимает, зачем тратить так много денег на напоминание о событии, которое произошло более 70 лет назад. По его мнению, такое внимание говорит лишь о том, что за все это время народ якобы больше ничего не добился. Заявление вызвало серьезный общественный резонанс.

Вика Цыганова прокомментировала ситуацию. Она отметила, что перевоспитать Моргенштерна еще можно, просто он – "продукт своего времени". По мнению артистки, счастливое будущее еще ждет знаменитость. Якобы Алишер еще слишком молод, чтобы понять.

Артистка подчеркнула, что он может быть той самой "кучкой навоза", на которой через некоторое время вырастет красивый цветок. Она полагает, что во времена СССР были молодые люди, которые не читали книг, а употребляли алкогольные напитки. В современном мире якобы происходит то же, но у молодежи сегодня много соблазнов, а не иллюзий. Она уверена, что Бог поможет Моргенштерну справиться с ними.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 15:49 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

комментарии

Ответить:

Гость888428
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православнутая сбитая лётчица молчала бы в тряпочку, может за умную сошла бы, певиццо одной пошленькой песенки
Сергей.
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Вряд ли когда-нибудь,как выразилась Цыганова,из ЭТОГО... вырастет... цветок(!). Как кучкой этой лепёшки от коровы ЭТО сейчас есть,так этой кучкой и останется.
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