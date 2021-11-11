Цыганова безжалостно приложила Моргенштерна: Кучка навоза

Вика Цыганова высказалась о выходках Моргенштерна. Певица предоставила на суд публики неожиданное сравнение.

Поступки исполнителя часто воспринимаются крайне негативно. Недавно он женился на своей девушке, которая сама сделала ему предложение. Многие обвиняют знаменитость в неверности, а также пренебрежительном отношении к женщинам в целом. После интервью Ксении Собчак вопросов к артисту стало еще больше.

Во время диалога он признался, что не поддерживает широкое празднование Дня победы. Певец подчеркнул, что не понимает, зачем тратить так много денег на напоминание о событии, которое произошло более 70 лет назад. По его мнению, такое внимание говорит лишь о том, что за все это время народ якобы больше ничего не добился. Заявление вызвало серьезный общественный резонанс.

Вика Цыганова прокомментировала ситуацию. Она отметила, что перевоспитать Моргенштерна еще можно, просто он – "продукт своего времени". По мнению артистки, счастливое будущее еще ждет знаменитость. Якобы Алишер еще слишком молод, чтобы понять.

Артистка подчеркнула, что он может быть той самой "кучкой навоза", на которой через некоторое время вырастет красивый цветок. Она полагает, что во времена СССР были молодые люди, которые не читали книг, а употребляли алкогольные напитки. В современном мире якобы происходит то же, но у молодежи сегодня много соблазнов, а не иллюзий. Она уверена, что Бог поможет Моргенштерну справиться с ними.

