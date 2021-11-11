Собчак влезла в скандал с Моргенштерном после слухов об увольнении: Хорошая мина при плохой игре

Недавно Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак. Артист рассказал о своем отношении к празднованию Дня победы.

По словам рэпера, праздновать то, что произошло 76 лет назад, и тратить на это миллионы – не совсем понятное для него решение. Он указал, что это якобы может значить лишь то, что за все эти годы народ не совершил ничего, чем можно было бы гордиться. Певец сомневается в необходимости ежегодного напоминания о том, что "когда-то мы победили".

После неосторожного высказывания многие просто набросились на Моргенштерна. Так, его призвали попросить прощения у ветеранов и их родных, а также попытались засудить. Ходили слухи, что шоу "Русский ниндзя", которое вел артист, собираются закрыть из-за его участия. Позднее афиша вышла в свет без лица знаменитости.

Вопросом о том, что происходит, занялась Ксения Собчак. Она также была удивлена, когда не увидела на плакате Моргенштерна. Однако журналистка быстро разобралась с вопросом и уже сегодня рассказала подписчикам, что к чему. Оказалось, что все это было якобы сделано исключительно ради повышения охвата аудитории.

По словам Собчак, которая общалась с инсайдером, никто не увольнял рэпера. Якобы из-за его высказываний у компании и правда были проблемы, а потому премьеру перенесли. Теперь руководство решило провести хитрую пиар-компанию. Именно поэтому якобы, несмотря на то, что лица Моргенштерна нет на рекламных баннерах, он все еще ведет шоу вместе с коллегами. "Хорошая мина при плохой игре", – посмеялась журналистка.

