После горячих объятий Ивлеева объявила о романе с Кридом

Несколько месяцев назад ведущая Анастасия Ивлеева развелась с рэпером Элджеем. Слухи об их расставании ходили давно, но летом пара официально объявила о разрыве.
Теперь свободная 30-летняя Анастасия Ивлеева открыто флиртует как с женщинами, так и с мужчинами. После откровенного поцелуя в губы с ведущей Ксенией Собчак она показала страсть с певцом Егором Кридом, запрыгнув на него прямо на сцене. Все произошло в эфире очередного выпуска ютуб-шоу "Королевские кобры".
В ходе программы Крид оценивал выступление дрэг-артистов. Ивлеева тоже вышла на сцену и сразилась с ней в импровизационном баттле.
"Стрельнул паутиной на лицо ей. Она Эм-Джей. Мы с ней сейчас не вместе, но люблю ее. Я Элджей".
После этой фразы Ивлеева присела на корточки, а потом подошла к Криду и набросилась, обхватив его торс бедрами.
Поклонники заметили, что Ивлеева проявляла неподдельный интерес к Егору Криду на протяжении всего выпуска. В конце программы она стала нежно обнимать его сзади.
"Краш моего сердца, pussy boy моей души", – говорила Ивлеева. В итоге ведущая и вовсе объявила, что пара начнет встречаться, если выпуск наберет 300 тысяч лайков.
Напомним, в прошлом году уже появлялись слухи о романе между Ивлеевой и Кридом. Пара активно комментировала публикации друг друга в соцсетях. Поклонники утверждали, что пара прекрасно смотрится вместе.
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