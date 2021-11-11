Бледная кожа и синяки: Появление Ваенги на публике вызвало оторопь

44-летняя знаменитость давно и достаточно активно ведет свой личный блог. При этом, судя по всему, сейчас она решила быть ближе к поклонникам.

Раньше в профиле Елены Ваенги большая часть публикаций была посвящена поездкам и различным рабочим моментам. Теперь, видимо, артистка услышала молитвы поклонников и осознала, что ее жизнь вне основной деятельности им тоже крайне интересна. Она показывает любимые духи, дает советы и делится важным. На днях она смогла удивить всех.

Тогда певица показала своего сына и любимого супруга. Известно, что родители много времени проводят с наследником и всячески его опекают. Накануне же Елена решила порадовать подписчиков собственным фото. Однако скрываться за фильтрами она не стала.

В "историях" личного блога исполнительницы появилось "честное" фото. Она сделала селфи без ретуши и макияжа. Кадр сделан на заднем сиденье автомобиля, а приглушенный свет выгодно скрывает все недостатки кожи. Пользователи обратили внимание лишь на бледную кожу Елены Ваенги и небольшие синяки под глазами.

При этом сама певица, видимо, вовсе не стесняется быть такой, какая она есть, за что ее особенно ценят поклонники. В Сети активно отмечают, что артистка выглядит крайне свежо и молодо для своего возраста. В отличие от многих коллег, она не боится появляться на публике в естественном виде.

