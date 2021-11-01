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Шоу-бизнес
Необразованный и глупый: Кушанашвили раздавил Моргенштерна за слова о Дне Победы

Необразованный и глупый: Кушанашвили раздавил Моргенштерна за слова о Дне Победы

По мнению Отара Кушанашвили, Моргенштерну не хватает образования.
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Недавно Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, в интервью Ксении Собчак заявил о пренебрежительном отношении к празднованию Дня Победы.

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 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

Он заявил, что власти впустую тратят деньги на бряцание оружием, а лучше бы они отдали их оставшимся ветеранам. Такие слова Моргенштерна вызвали общественный резонанс.

После этого на Моргенштерна обрушилась волна негатива со стороны коллег по шоу-бизнесу и представителей власти. В Госдуме даже предложили наказать его административно и напомнили, что певец в России несет прежде всего моральную ответственность перед народом.

Журналист Отар Кушанашвили не остался в стороне и прокомментировал скандальное интервью Моргенштерна. Он назвал 23-летнего артиста необразованным и глупым.

Кушанашвили посоветовал Моргенштерну научиться давать отчет своим словам перед тем, как давать интервью Ксении Собчак, умеющей показать истинное лицо своего героя. Об этом 51-летний Отар Кушанашвили рассказал в своем ютуб-шоу "Каково?!".

К слову, Собчак поддержала "бедного мальчика" Моргенштерна, как его назвал Кушанашвили. Она заявила, что рэпер еще не вырос и пока не понимает серьезности происходящего.

Напомним, после слов Моргенштерна о войне Следственный комитет России начал проверку. Рэпер уже извинился перед народом и заявил, что "не то имел ввиду".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 16:44 Источник: Ютуб-шоу "Каково?!" • Требует проверки
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