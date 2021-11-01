Необразованный и глупый: Кушанашвили раздавил Моргенштерна за слова о Дне Победы

Недавно Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, в интервью Ксении Собчак заявил о пренебрежительном отношении к празднованию Дня Победы.
Он заявил, что власти впустую тратят деньги на бряцание оружием, а лучше бы они отдали их оставшимся ветеранам. Такие слова Моргенштерна вызвали общественный резонанс.
После этого на Моргенштерна обрушилась волна негатива со стороны коллег по шоу-бизнесу и представителей власти. В Госдуме даже предложили наказать его административно и напомнили, что певец в России несет прежде всего моральную ответственность перед народом.
Журналист Отар Кушанашвили не остался в стороне и прокомментировал скандальное интервью Моргенштерна. Он назвал 23-летнего артиста необразованным и глупым.
Кушанашвили посоветовал Моргенштерну научиться давать отчет своим словам перед тем, как давать интервью Ксении Собчак, умеющей показать истинное лицо своего героя. Об этом 51-летний Отар Кушанашвили рассказал в своем ютуб-шоу "Каково?!".
К слову, Собчак поддержала "бедного мальчика" Моргенштерна, как его назвал Кушанашвили. Она заявила, что рэпер еще не вырос и пока не понимает серьезности происходящего.
Напомним, после слов Моргенштерна о войне Следственный комитет России начал проверку. Рэпер уже извинился перед народом и заявил, что "не то имел ввиду".
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