Нюша озвучила пол будущего ребенка

Певица Нюша находится на последних неделях беременности. Наконец она рассказала, кто у нее родится.

Исполнительница хита про чудо опубликовала в своем блоге видео с вечеринки, посвященной будущему малышу. На странице Нюши появилось часовое видео с гендер-пати, в котором видно, как они с мужем лопают шарик, и из него высыпается голубое конфети. Очевидно, у пары родится мальчик.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. У них уже есть совместная дочь по имени Симба (Серафима), а вскоре появится и сын. На празднование собрались звезды шоу-бизнеса и другие влиятельные друзья пары.

Нюша и Игорь выглядят очень счастливыми. Возможно, они и сами не знали пол ребенка до праздника. Артистка отлично выглядит, на торжество она надела красное платье, выгодно подчеркивающий ее положение. Певица призналась, что со вторым ребенком все проще. Когда она была беременна в первый раз, от поклонников скрывали все подробности – имя, пол ребенка.

Недавно родительские хлопоты омрачило неприятное событие. Нюша поделилась с поклонниками печальной новостью – их с супругом ограбили. Пара отдыхала в Барселоне, на время прогулки они оставили вещи в машине, из которой, собственно, имущество и было похищено. В итоге супругам пришлось восстанавливать все документы.