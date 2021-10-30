Целлюлит и обвисшая кожа: народ в ужасе от вида Даны Борисовой без штанов

Артистка не стесняется показываться поклонникам без прикрас. На этот раз звезда решила продемонстрировать тело без фотошопа.
На кадрах у бассейна Дана Борисова позирует в слитном купальнике синего цвета. По ее словам, фотошоп она применила только к первым двум снимкам, на которых убрала лишнее в области ног. На остальных фото артистка предстала в натуральном виде.
Однако пользователи Сети не оценили откровенность Даны Борисовой. Звезду разнесли в пух и прах за целлюлит и обвисшую кожу на коленках. По мнению подписчиков, звезде следует как минимум отправиться на массаж, а еще лучше – заняться спортом и не показываться до тех пор, пока тело не вернется в форму.
"При такой зарплате ножки можно и поухоженней (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "3-я жесть, лучше фотошопить", "Почему такие толстые колени?", "Дана... не показывай себя в купальниках", "Без фотошопа ноги хуже, чем у волочковой", "Молодая, а целлюлит жесть", "Спрячься и не вылазь на свет божий", – написали в комментариях.
Впрочем, некоторые, наоборот, поблагодарили Дану Борисову за честность и отметили, что она в любом виде красотка. "Дана, спасибо, вы нам открыли глаза. А я думаю, что же такие все идеальные", – подчеркнула одна из подписчиц.
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