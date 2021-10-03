Макеева страдает после тяжелой болезни: это фатально

Анастасия Макеева впервые вышла на сцену после больницы.

В начале сентября артистка попала в больницу. Из-за проблем в семье и постоянных разбирательств с бывшей женой ее нынешнего супруга Романа Малькова у Анастасии случился нервный срыв. Заболевание дало осложнение на голосовые связки, после чего Макеева довольно долго не могла говорить. Ее положили в стационар и лечили довольно сильными препаратами. Таблетки тоже дали осложнение, на этот раз – на память артистки. "Надо ли говорить, что для артиста это фатально (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в своем "Инстаграме" актриса.

Анастасия Макеева на время лишилась сразу двух важных для артиста функций – голоса и памяти. Однако она продолжила лечение и на днях смогла отыграть свой первый спектакль. Артистка опубликовала в своем блоге видео из гримерки, а в подписи поблагодарила труппу и зрителей за поддержку. "Это авантюра, но вы меня поддержали и я не забуду этого", – поблагодарила зрителей Анастасия.

Поклонники тут же осыпали Макееву комплиментами и словами поддержки. "поздравляем, Богиня!", "Наша любимая, талантливая", "Анастасия, с премьерой Вас. Вы прекрасны", "Просто мы уважаем и любим Вас", "Спасибо за такой подвиг!", "Настенька ты была самая лучшая! Восхищена твоим талантом! Так держать!", "Обожаемая артистка! Только здоровья и творческих взлетов, а счастья само собой", – написали комментаторы.

Недавно жена Романа Малькова выиграла суд на супругом, который тянется уже не один месяц. Она заплатила крупную сумму, чтобы доказать свою правоту. Теперь Роман обязан погасить долг по алиментам.