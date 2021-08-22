Оголившую плоский зад Акиньшину публично освистали: Постеснялась бы!

34-летняя Оксана Акиньшина проводит последние дни лета на море. Российская актриса отдыхает вместе со своей семьей. Она то и дело балует своих поклонников снимками заката, красивых видов и, конечно, детей. Совсем недавно в Сети появились фотографии ее детей – 8-летнего Кости и 4-летней Эмми.
Теперь героиня мюзикла "Стиляги" поделилась совершенно другой фотографией. Она предстала перед поклонниками совершенно голой. Из одежды на актрисе – шляпа. Мама двоих детей повернута к морю, она перекрестила ноги, а взгляд ее устремлен куда-то вдаль.
Далеко не все пользователи социальной сети остались в восторге от такой откровенной фотографии. Некоторые сочли зад звезды слишком плоским, отметив, что хвастаться ей нечем.
"Зачем такие фотографии выставлять?", "Публичная личность с двумя детьми стоит жопой на закате, фу", "Да вообще беспонтово. Одни кости, попы нет", "Без штанов и в шляпе. Постеснялась бы", "Ну и зачем? Отписываюсь" – осудили хейтеры Оксану.
Исполнительница главной роли картины "Высоцкий. Спасибо, что живой" не стала спорить с недовольными подписчиками и ничего им не ответила. Стоит заметить, что среди фанатов нашлись и те, кто одобрил смелость звезды и остался в восторге от ее поста.
"Отличное фото! Ракурс! Фигура! Главное – своя! Очень впечатляет", "Это очень красиво, мне нравится", "Настоящий секс" – подбодрили актрису.
Напомним, что с 2012 по 2018 год Оксана Акишины была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. У пары родилось двое детей. Три года назад супруги развелись, но сумели остаться в хороших отношениях.
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