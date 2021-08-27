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Шоу-бизнес
"Серая хмарь": Ваенга на яхте оголила сочные ляжки

"Серая хмарь": Ваенга на яхте оголила сочные ляжки

Певица Елена Ваенга отдыхает в Турции. Звезда поделилась снимком.
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Елена Ваенга не любит устраивать пафосные фотосессии. В своём микроблоге она делится в основном бытовыми кадрами – дачными зарисовками и домашним уютом. Сейчас певица в отпуске, и ее страница заиграла новыми красками. На днях звезда выложила фото, на котором предстала в коротком халатике и с модным маникюром. Ваенга отдыхала на яхте.

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Подписывать снимок Елена Ваенга не стала. Она с юмором оставила лишь хештег #нахалате. Поклонники оценили шутку и принялись расхваливать Ваенгу. Кое-кто с сожалением отметила, что в российских городах погода уже не так радует. Петербурженка с досадой отметила, что в ее городе не погода, а "серая хмарь".

Фанаты поблагодарили Елену Ваенгу за то, что она не пользуется фоторедакторами и показывает себя миру такой, какая она есть. За натуральность и естественность певица и полюбилась миллионам. Также многие любят ее за то, что она может спокойно подшутить сама над собой.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Елену Ваенгу втянули в пьяный скандал. Тогда 44-летняя вокалистка угодила в передрягу в самолете, когда вместе с сыном возвращалась из отпуска на Кипре.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 15:44 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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