С треском провалившуюся Бузову закидали камнями

Последнее появление исполнительницы в телевизионном шоу "Вечерний Ургант" вызвало у зрителей неоднозначное впечатление. Дело в том, что экс-ведущая "Дома-2" пришла в студию в очень коротком черном платье с ярко-красными маками, в сетчатых перчатках и алых колготках, совмещенных с туфлями на высоких шпильках.
Экстравагантный образ категорически не понравился многим поклонникам звезды – людям показалось, что женщина с треком провалилась в выборе наряда. Соответствующая публикация в инстаграм-аккаунте Ольги Бузовой даже спустя несколько дней продолжает обрастать возмущенными комментариями.
Подписчики буквально закидали артистку камнями:
"Полная безвкусица" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это стиль сочетание не сочитаемого", "Сменить стилиста срочно!", "Гурченко-Стайл", "Торговка с рынка", "Красные колготки явно перебор".
Некоторым фолловерам показалось, что певица сэкономила на платье и заказала его в магазине дешевых товаров. Кто-то даже нашел точно такое же на популярном китайском маркетплейсе всего за тысячу рублей. Впрочем, настоящие поклонники Бузовой как всегда остались в восторге от звезды и выразили восхищение ее ярким образом.
Кстати, помимо умения экстравагантно одеваться, в том же выпуске экс-ведущая "Дома-2" продемонстрировала танцы на пилоне. Ранее "Дни.ру" писали о том, что скачущая на шесте Ольга Бузова довела ведущего до истерики.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?