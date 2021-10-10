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Шоу-бизнес
Бузова в очень узких трусах раззадорила народ

Бузова в очень узких трусах раззадорила народ

Ольга Бузова нередко радует подписчиков провокационными кадрами.
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Число проектов поющей ведущей в последнее время заставила фанатов сбиться со счета. Ольга готовится к грандиозному шоу в Крокусе по случаю выхода нового альбома, занимается танцами, посещает передачи на ТВ и снимается с Михаилом Галустяном в проекте "Звезды в Африке". Все это не мешает звезде активно вести соцсети. Количество ежедневных "сторис" поражает воображение обычных людей.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузова не стесняется выкладывать откровенные снимки и видео в своих открытых костюмах. Так, она выложила видео, в котором предстала в открытом бикини с очень узкими трусиками, которые, к тому же, были высоко натянуты, по мнению подписчиков блога Оли. Как сообщает "Телепрограмма", последние не смогли пройти мимо и закидали ведущую комментариями.

Одни продолжают восхищаться фигурой и работоспособностью Бузовой, другие же оставляют негативные отзывы практически под всеми ее постами. В итоге комментаторы сошлись на том, что Ольге просто нужен рядом заботливый мужчина.

Ранее Ольга Бузова поразила общественность своим появление на программе "Вечерний Ургант". Темой обсуждения стал новый альбом поющей ведущей и ее грандиозное шоу. Одна из фишек предстоящего концерта – Ольга будет танцевать на пилоне. Свои навыки она продемонстрировала в эфире передачи, чем взбудоражила ведущего и телезрителей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
10 октября 2021, 12:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

Гость874890
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Когда перестанут её показывать по ТВ, во МХАТЕ? Пусть бездарь зарабатывает по интернету, если кому то она нравится! Надоела эта ТУПОСТЬ!
Сергей.
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Бузова - это НИКТО,НИЧТО,НИКАК.
гость
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То что удивила эта тупенькая своими знаниями на шоу Урганта ,ЭТО ТОЧНО До сих пор не могла узнать ,хотя бы выучить ,на какой сцене играла ,какого театра ,а уж историю жизни кого играла для неё сложно ,просто выучила слова ,провыла,как умеет песенки, со сцены хапнула за халтуру ,вот цель была уродки ВОТ тем то отличаются настоящие актеры,что перед тем ,как сыграть свою роль узнают все про этого человека И конечно знают театр где играют ,а эта тварь ленивая ,какая она работоспособная дура круглая, её суют где можно хапнуть,а она бездарная исполняет ,
гость
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Что будет шоу ,это все понятно ,но эта безголосая забывает,что там надо петь, как всегда надеется на фонограмму ,а с шестом ей надо было сразу завязывать ,не её это ,как и все остальное ,пластики ноль мотается как курица на шампуре оглобля от природы ,Спасибо Урганту ,за нас всех показал стыд за её выкрутасы идиотские на шесте ,так и всем хочется закрыть глаза и не видеть эту уродку ни в каком качестве
гость
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Опять пиарщик за свою чушь взялся про какие то проекты ,какое огромное количество ? Давай пиши если так настаиваешь, только конкретно Бузова как и все,только пьет больше ,дурака валяет больше, Если смотреть на то где она присутствует ТАК ничего особенного в шоу Звезды в Африке СОВСЕМ не напрягается стоит бревном и читает суфлер ,шоу <цензура> фактор бросила после роли жюри ,наставницей она не стала,мужиков мучает ,что приходят отвечать на заранее написанные вопросы ,но как всегда тупо только про себя сейчас жрать готовит ,опять наснимали за день несколько выпуском и ЧТО? а что ещё?
ВСЕ!
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Какие индиоты пишут у вас заголовки? ВСЕМУ народу глубоко Н,А,С,Р,А,Т,Т,Ь на эту ГОНДузову!!!
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