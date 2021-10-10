Бузова в очень узких трусах раззадорила народ

Ольга Бузова нередко радует подписчиков провокационными кадрами.

Число проектов поющей ведущей в последнее время заставила фанатов сбиться со счета. Ольга готовится к грандиозному шоу в Крокусе по случаю выхода нового альбома, занимается танцами, посещает передачи на ТВ и снимается с Михаилом Галустяном в проекте "Звезды в Африке". Все это не мешает звезде активно вести соцсети. Количество ежедневных "сторис" поражает воображение обычных людей.

Бузова не стесняется выкладывать откровенные снимки и видео в своих открытых костюмах. Так, она выложила видео, в котором предстала в открытом бикини с очень узкими трусиками, которые, к тому же, были высоко натянуты, по мнению подписчиков блога Оли. Как сообщает "Телепрограмма", последние не смогли пройти мимо и закидали ведущую комментариями.

Одни продолжают восхищаться фигурой и работоспособностью Бузовой, другие же оставляют негативные отзывы практически под всеми ее постами. В итоге комментаторы сошлись на том, что Ольге просто нужен рядом заботливый мужчина.

Ранее Ольга Бузова поразила общественность своим появление на программе "Вечерний Ургант". Темой обсуждения стал новый альбом поющей ведущей и ее грандиозное шоу. Одна из фишек предстоящего концерта – Ольга будет танцевать на пилоне. Свои навыки она продемонстрировала в эфире передачи, чем взбудоражила ведущего и телезрителей.