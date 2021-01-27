Пугачева в "мешке" вызвала ажиотаж

Фан-аккаунт Аллы Пугачевой в соцсети опубликовал фото, на котором она предстает в эффектном наряде. На снимке Примадонна позирует вместе с мужем – Максимом Галкиным.



На архивном кадре певица выглядит потрясающе. Ее образ безупречен: одноцветная двухслойная одежда скрывает недостатки фигуры Примадонны.

Так, для выхода в свет звезда выбрала мятного оттенка мерцающие платье и кардиган. Некоторые называют такой крой – платье-мешок. Комплект дополнили жемчужные сапоги и клатч. Снимок вызвал ажиотаж среди поклонников. "Красота", "Супер", "Шикарно", "Какой наряд, какой макияж, какие руки – королева", – написали фолловеры.

Отметим, что Алла Пугачева долгое время была полной, а потом неожиданно похудела, какой остается и по сей день. В пору своей пышнотелости она использовала некоторые стилистические хитрости.

Напомним, ранее Алла Пугачева удивила поклонников тем, что отписалась в соцсетях от бывшего мужа – Филиппа Киркорова. Судя по всему, певица окончательно разорвала связи с экс-супругом.

Сам Филипп Киркоров давно жаловался на сложные взаимоотношения с Примадонной. Алла Пугачева и Максим Галкин даже не пришли на празднование дня рождения дочери певца, Аллы-Виктории в начале декабря. Хотя раньше были частыми гостями в доме короля отечественной эстрады.

