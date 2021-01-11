Молодящаяся Пугачева сверкнула формами в прозрачной юбке

Алла Пугачева и Максим Галкин встретили Новый год в большой теплой компании близких людей. Во время каникул пара активно встречалась с друзьями, ходила в гости, делилась с поклонниками теплыми моментами и забавными ситуациями с детьми.
Не обошлось и без шикарных смелых нарядов яркой Аллы Борисовны. На одну из встреч с Александром и Идой Достман артистка пришла в полупрозрачной юбке и темной блузе. Юбка была надета поверх коротких шорт и ботфорт.
Ранее такое интересное сочетание советовал дамам известный историк моды Александр Васильев. Он считает, что подобное решение поможет любой моднице визуально стать стройнее и выше. Его советом воспользовалась и соведущая по программе "Модный приговор" Надежда Бабкина. Недавно артистка вышла в свет в похожем образе.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин активно делились рождественскими событиями. Возлюбленные решили, что такой чудесный день может стать поводом для неожиданных преображений. В своем "Инстаграм" пародист опубликовал видео, на котором вся семья демонстрирует результаты похода к парикмахеру.
Сын Примадонны Гарри похвастался уложенной челкой и предложил пользователям обратить внимание на новую прическу папы, Лиза Галкина показала густые косички и сообщила, что теперь волосы стали чуть короче. Также седьмого января семья сумела в полной мере насладиться зимой. Максим Галкин опубликовал кадры, на которых каждый занят своим делом: папа с сыном активно убирают снег, дочка катается с горки.
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