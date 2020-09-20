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Летучая потратила баснословную сумму на встречу с родителями

Летучая потратила баснословную сумму на встречу с родителями

Елена Летучая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Летучая открыто общается с многочисленной аудиторий и часто публикует весьма личные кадры в своем блоге. На этот раз телеведущая поделилась долгожданным полетом на частном вертолете.
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Звезда призналась, что долгое время мечтала вырваться в гости к родственникам, но бушующая пандемия коронавируса не "выпускала" ее из дома.

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 Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

Почти год Елена Летучая не виделась со своими родителями. Сама же артистка добавила, что ни одно путешествие за границу не сравнится с возвращением в родные края.

О поездке телеведущей в лесную чащу сразу же узнали пользователи социальной сети "Инстаграм". Летучая опубликовала фотографию, на которой виднеется приземлившийся вертолет.

"Пандемия разлучила нас с нашей огромной семьей почти на 10 мес! Берегли старшее поколение! И наконец-то мы решили встретиться. Всего час лету или 3 часа на машине. И вся наша семья вместе! Кедровые домики, охота, рыбалка, банный комплекс", – публично рассказала о своих планах Елена.

Многочисленная аудитория принялась считать деньги телеведущей и выяснять, сколько же стоят частные полеты. Нашлись и те, кто заинтересовался "белой" зарплатой Летучей и предположил, что звезда получает деньги за рекламу ресторанов и отелей.

Сама же Елена не стала отвечать на вопросы комментаторов, а только добавила, что без семьи ей было крайне тяжело. По словам телезвезды, она – домашний человек, который с самого детства любит готовить и выращивать цветы.

Стоит отметить, что Летучая никогда не скрывала от поклонников подробности из личной жизни. В одном из интервью звезда рассказала, что всегда мечтала о большой семье.

Именно поэтому при любой возможности Лена мгновенно собирает вместе всех членов семьи за круглым столом. Только на этот раз праздничный ужин состоялся в одной из самых дорогих усадеб Тверской области.

Автор: 20 сентября 2020, 00:16 Источник: Инстаграм Елены Летучей ✓ Надежный источник
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