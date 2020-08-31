Оголившаяся Летучая пошла по стопам Волочковой

Откровенные снимки звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость предстала в разных купальниках, порадовав поклонников демонстрацией своих форм. Помимо восхищенных отзывов фото экс-ведущей программы "Ревизорро" вызвало противоречивую реакцию фолловеров.
Елена Летучая позировала у окна в черном монокини на тонких бретелях. Она с сожалением отметила, что покидает остров. Некоторые посчитали, что знаменитость идет по стопам известной скандальной балерины, которая обожает выставлять пикантные снимки. "На Волочкову становитесь похожа! Вам не к лицу!", – написал один из пользователей соцсети.
На другом снимке Елена Летучая предстала в раздельном купальнике. Критически настроенные подписчики предположили, что телеведущую хорошенько "подретушировали". Сама звезда отнеслась к таким нападкам с юмором. "Если вам спокойнее", – ответила она хейтеру.
Отметим, Елена Летучая с супругом предпочли активный вид отдыха. На острове они занимались серфингом и сафари. Судя по всему, ведущая осталась в восторге от поездки. Своими впечатлениями она делилась с поклонниками в микроблоге.
Добавим, что в последние годы Елена Летучая активно зарабатывает в Сети. В 2018-м теледива запустила шоу в Интернете, которое очень полюбилось публике. Проект "Летучий надзор. Без цензуры" проверял качество товаров от известных брендов. Ранее Елена отмечала, что подобное шоу на телевидении выйти не может – такой формат не понравится рекламодателям. В 2020 году теледива вернулась на экраны. На канале СТС знаменитость запустила два новых шоу.
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