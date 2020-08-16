Обходится в копеечку: Лена Летучая отправилась на роскошный курорт

Знаменитость и ее супруг, бизнесмен Юрий Анашенков, отправились в Танзанию. Авиасообщение с этим государством возобновлено с 1 августа. Отметим, что отдых в восточноафриканской стране может позволить себе не каждый – слишком высокий ценник.
Елена Летучая и ее благоверный, например, только на билеты в бизнес-класс самолета потратили примерно 350 тысяч рублей. Номер в пятизвездочном отеле чете тоже обходится в копеечку – это 35 тысяч рублей в сутки.
Добавим, что в последние годы Лена Летучая активно зарабатывает в Сети. В 2018-м теледива запустила шоу в Интернете, которое очень полюбилось публике. Проект "Летучий надзор. Без цензуры" проверял качество товаров от известных брендов. Ранее Елена отмечала, что подобное шоу на телевидении выйти не может – такой формат не понравится рекламодателям.
В 2020 году теледива вернулась на экраны. На канале СТС знаменитость запустила два новых шоу.
Отметим, что Лена Летучая настоящий трудоголик. Юрий Анашенков считает, что его супруге стоит чаще отдыхать. Иногда ему приходится уговаривать Летучую брать выходные.
Ранее телеведущая рассказывала, что, работая над программой "Ревизорро", была как белка в колесе – постоянно что-то снимала. От усталости Лена Летучая теряла сознание. Однажды она упала в обморок на кафель и разбила лицо.
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