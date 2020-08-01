Степаненко обратилась к Петросяну: Живи долго и счастливо

Елена Степаненко не раз отпускала колкие шутки в адрес Евгения Петросяна после развода. Но, похоже, обида прошла и теперь она готова простить экс-супруга.

После громкого развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко преобразилась. Она похудела на несколько десятков килограммов, начала носить модную одежду, сменила прическу. Позже артистка обзавелась собственным шоу на телеканале "Россия 1".

В новом выпуске "Еще не вечер" Степаненко общалась с Татьяной Васильевой. Артистки говорили о личной жизни, готовили блюда и даже разучивали боксерские удары. Для последнего занятия в студию вынесли резиновый манекен. Сначала несколько яростных ударов нанесла Васильева, после чего подключилась Степаненко.

Семен Стругачев, который также пришел на программу к Елене Григорьевне, поспешил остановить ее. "Слушай, это не Петросян! Хватит". Степаненко призналась, что к бывшему мужу она относится иначе.

Чувства, которые она испытывает к Евгению Вагановичу, она также показа на манекене. Ведущая шоу обняла его и сказала: "Дорогой мой, живи долго и счастливо! Хи-хи-хи! Будь здоров".

Евгений Петросян живет очень хорошо. Рядом с ним постоянно находится молодая жена Татьяна Брухунова. Недавно супруги вместе появились на работе. Интересно, что возлюбленные держали дистанцию.