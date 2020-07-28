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Шоу-бизнес
Петросяна сняли с молодой женой в неформальной обстановке

Петросяна сняли с молодой женой в неформальной обстановке

Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с некоторых пор перестали прятаться и теперь смело позируют на камеру. В Сети появилось свежее фото супругов.
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Татьяна Брухунова считается не только пятой женой, но и правой рукой Евгения Петросяна. Молодая супруга занимается всеми делами прославленного артиста. Причем свои обязанности выполняет без шума и пыли: еще ни разу Татьяна не была замечена в каком-либо скандале, касающемся работы. Можно не сомневаться, что Брухунова все делает четко.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

До недавнего времени Татьяна и Евгений предпочитали не появляться в свете вместе, держали дистанцию. А после того, как стало известно о свадьбе (и даже якобы рождении общего ребенка), пара перестала прятаться.

Петросян и Брухунова свободно фотографируются вместе. Об этом свидетельствует появившийся в Сети их новый снимок. Примечательно, что его обнародовал сам юморист.

Кадр был сделан во время репетиции новых номеров "Петросян-шоу". Уже в начале августа пройдут съемки. "Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все. Главное – что останется. И у меня тоже семь новых работ!" – похвастался Евгений Петросян.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Юморист очень увлечен деятельностью. "Кипит работа, появилось несколько очень хороших артистов со своей, как теперь говорят, харизмой, а в комическом жанре это очень важно. Следующий прогон будет посвящен только музыкальным номерам, их у нас тоже очень много. Что-то я утверждаю, что-то уходит в шлак. Словом, как всегда – кропотливая работа над каждым словом. Ради вашего хорошего настроения – наша работа", – рассказал популярный артист в "Инстаграм".

Поклонники с обрадовались снимкам, а попутно справились о бывшей жене юмориста Елене Степаненко. Они поинтересовались, идут ли съемки шоу "Еще не вечер". Напомним, что после развода с Петросяном карьера Степаненко резко пошла вверх – она стала ведущей собственной передачи на "второй кнопке".

Автор: 28 июля 2020, 09:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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