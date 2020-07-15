Брухунова о начале работы в театре Петросяна: На все руки от скуки

Под крыло знаменитого юмориста Татьяна Брухунова попала не сразу. Сначала ей пришлось побыть в Театре эстрадных миниатюр девочкой на побегушках.
О старте головокружительной карьеры Татьяна рассказала в "Инстаграм". Ее спросили, с какой позиции она начинала. "На все руки от скуки", – пошутила молодая жена Петросяна.
Брухунова бралась за любую задачу, которую не успевали решить коллеги. Она была на подхвате у администраторов, работала курьером и даже мыла полы.
Жена Петросяна отметила, что не жалеет о прошлом. Татьяна была рада пройти такую школу жизни.
Напомним, что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. По некоторым данным, к этому времени у юмориста уже давно была связь с молодой помощницей.
Через год после развода артист женился вновь. Брухунова стала пятой супругой Петросяна.
Как писали "Дни.ру", они не афишировали отношения даже после вступления в брак. Раскрепостились Петросян и Брухунова совсем недавно: в Сети начали появляться их совместные фотографии.
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