"Важно сдать анализы": диетолог об истязающей себя голодом Степаненко

Елена Степаненко не держит в тайне секрет своего похудения. Экс-супруга Евгения Петросяна питается небольшими порциями около пяти раз в день, тщательно пережевывая пищу. А вредную еду Степаненко просто прожевывает, но не глотает, а откладывает.
Таким образом Елене удалось похудеть со 110 до 68 килограммов. Юмористка обратила внимание, что благодаря такому режиму питанию ей удается удерживать свой вес на одном уровне. Уже два года он не повышается и не снижается более, чем на три килограмма, передает "Экспресс газета".
Специалист по питанию Денис Чех назвал диету, которой придерживается Елена Степаненко, здоровой. По словам эксперта, так в ее организм поступают полезные вещества. Чех пояснил, что хорошо пережеванная еда эффективнее усваивается. К примеру, паста из семян льна усваивается лучше, чем просто не перемолотые семена.
"Но если тщательно и со всех сторон подходить к здоровью, также важно предварительно сдать анализы, узнать, в каком состоянии организм, подходит ли ему сейчас такое питание", – отметил специалист.
Денис Чех добавил, что важно выяснить, получает ли организм достаточно белка для поддержания мышечной массы. Также стоит учитывать особенности организма, которые могут требовать особого рациона.
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