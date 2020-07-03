Голливудскую актрису избил муж

По данным западных СМИ, инцидент произошел еще в июне. Ранним утром на пульт службы спасения поступил вызов из особняка голливудских звезд. Как оказалось, Кристина Риччи обратилась за помощью, сообщив о домашнем насилии со стороны супруга.
Как стало известно позднее, муж избил актрису в пылу ссоры. После этого 40-летней артистке потребовалась защита правоохранительных органов и медицинская помощь. Сейчас Джеймсу Хеердегену вручен охранный ордер – ему запрещено приближаться к Кристине Риччи и как либо с ней контактировать.
Стоит отметить, что за семь лет брака пара ни разу не была замечена в грязных скандалах. Со стороны семья выглядела абсолютно счастливой: карьера, благополучие, дом, ребенок.
Актеры познакомились на съемках сериала "Пэн Америка" в 2011 году. У них закрутился бурный роман, и уже через два года влюбленные сыграли роскошную свадьбу.
В август 2014-го у Кристины Риччи и Джеймса Хеердегена родился сын Фредди. Звезда с нетерпением ожидала появления на свет первенца. Правда, позднее актриса отметила, что замужество и материнство сильное изменили ее. По словам дивы, ребенок заставляет человека взрослеть со скоростью света.
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