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Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Тайна первой жены Евгения Петросяна и матери его единственной дочери Викторины Петросянц охраняется серьезнее иной военной тайны. И это наводит на подозрение – возможно, и артисту, и его наследнице есть, что скрывать и чего стыдиться. Поэтому они так упорно и пестуют слух, что-де состоят в родстве со знаменитой балериной Викториной Кригер.
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"Откуда я и кто я – не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю", – говорила Шарлотта Ивановна в комедии Антона Чехова "Вишневый сад". Эти слова, наверное, могли бы описать и жизнь Викторины Петросянц.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Дочь юмориста уже много лет живет в Америке. Но ее основной доход – в России. В последнее время Викторина тут мощно раскрутилась – во-первых, пристроила на телеканал "Культура" свою бывшую мачеху Елену Степаненко, причем сама же продюсирует программу с ней. Артистка читает теперь там по вечерам сказки в передаче "Большие – маленьким".

Во-вторых, и сама американская подданная Викторина Петросянц вдруг стала звездой российского экрана. На все той же "Культуре" она уже давно ведет программу о музеях "Коллекция". Это серия интервью с директорами крупнейших мировых музеев и рассказ о самых знаменитых художественных собраниях...

Все бы ничего, если бы не одно, бросающееся в глаза, обстоятельство. Все манеры, жесты, мимику, даже паузы дочь Петросяна копирует у ведущей передачи о музыкальном наследии "Энигма" на все том же телеканале пианистки Ирины Никитиной.

И если бы не дата рождения (Ирина Анатольевна всего на пару лет старше), то могло бы показаться, что это и есть та самая таинственная мать Викторины Петросянц, которая по всеобщему заблуждению умерла молодой. Хотя будет не удивительно, если теперь дочь Петросяна станет выдавать Никитину за свою родственницу, как покойную Викторину Кригер упорно называет своей тетей...

Автор: 6 мая 2020, 09:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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