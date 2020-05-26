"Просто кинули": несчастье Марии Порошиной заставило россиян переживать

Поклонники Марии Порошиной не согласны с результатами финала шоу "Танцы со звездами" на "России 1". Они морально поддержали любимую актрису.

46-летняя звезда была одной из самых заметных участниц танцевального конкурса. Однако счастье на проекте улыбнулось не ей. На своей странице в "Инстаграм" Мария Порошина выложила фото ярких моментов программы и поблагодарила болельщиков и организаторов шоу.

Подписчики расстроились и стали переживать за актрису. Они уверены, что знаменитость должна была победить. "Жюри – это просто шок", "Вас просто кинули", – негодуют россияне.

Отметим, что мать пятерых детей Мария Порошина сильно похудела благодаря участию в шоу "Танцы со звездами". Актриса весит столько же, сколько в десятом классе. Она отметила, что избавилась от килограммов, набравшихся во время беременности и после родов.

Ранее актриса рассказала, какие комплексы ей пришлось преодолеть на проекте. Мария Порошина не обижалась, если члены жюри проявляли строгость, ведь у каждого эксперта свой подход. На оценках актриса тоже не зацикливалась.