"Самый добрый!": Мария Порошина показала возлюбленного с ребенком

Мария Порошина обнародовала видео, на котором запечатлены ее возлюбленный и ребенок до года. Популярная актриса осыпала мужчину комплиментами.

Мария Порошина родила пятого ребенка – долгожданного сына Андрея – зимой прошлого года. К этому времени популярная актриса оформила развод с мужем, актером Ильей Древновым. Несмотря на то, что родившая Порошина записала именно его отцом ребенка, сам Древнов заявил, что не имеет отношения к мальчику.

Теперь поклонники гадают, кто же является отцом Андрея. Сама Мария Порошина ничего не говорит об этом мужчине. Лишь раз в интервью она заявила, что этот человек живет за границей. Тогда в Сети муссировались упорные слухи, будто актриса родила от своего коллеги и партнера Ярослава Бойко. Однако сама артистка категорически опровергла эту информацию.

Сейчас же Мария Порошина опубликовала видео, на котором запечатлела ребенка и мужчину. Если приглядеться, то видно, что на ролике запечатлен актер Гоша Куценко. Малыш, представленный на записи, это, по всей видимости, их общая дочь Полина.

Архивное видео Мария Порошина обнародовала в честь дня рождения Гоши Куценко. "Самый ДОБРЫЙ! 💖 Самый ТАЛАНТЛИВЫЙ! 💝 Самый МУДРЫЙ! ❤️– ✨БУДЬ СЧАСТЛИВ! ✨😇 С Днем Рождения! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к бывшему мужу Мария Порошина.

Отметим, что после расставания актеры сумели сохранить дружеские и близкие отношения. Подписчики оценили всю трогательность и теплоту поздравления и рассыпались в комплиментах, в том числе и представители отечественного шоу-бизнеса. Свое восхищение, например, высказали актрисы Екатерина Волкова и Любовь Руденко.

Не остался в стороне и сам именинник. "Прости меня ...💋" – коротко, но весьма интригующе обратился к Марии Порошиной Гоша Куценко. Можно только догадываться, за что именно просит прощения у актрисы ее бывший возлюбленный.