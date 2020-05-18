Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой

Мария Порошина – мать пятерых детей. Однако наличие большого потомства и работы не помешало артистке выкроить время и принять участие в шоу "Танцы со звездами".

По "второй кнопке" продолжается 11-ый сезон развлекательного проекта "Танцы со звездами". Пара Мария Порошина – Евгений Раев попали в полуфинал, где представили сразу два танца. Одним из них оказалось страстное танго. Мария Порошина предстала перед зрителями в неожиданном виде: в черном коротком парике, кофточке и шортах, чуть прикрытых черной блестящей юбочкой. Завершали образ колготки в сеточку с обилием дырок, больших и поменьше.

Собственно, эти дырки, особенно одна большая, сбоку, на бедре, произвели неоднозначное впечатление на зрителей, судя по многочисленным комментариям. Впрочем, большинство фанатов выразили одобрение за смелость Марии, которая в обычное время не балует их откровенными, а в данном случае, эротическим, образами.

Мария Порошина и евгений Раев исполнили танго с элементами стриптиза под музыку из мюзикла Chicago. Интересно, что на шоу отметился и бывший муж актрисы Гоша Куценко. Он поздравил артистку с участием в программе и признался, что танец растрогал его до слез. Он пообещал, что если Мария победит, то он тоже решится стать участником нового сезона"Танцев со звездами".



Ранее в интервью Мария Порошина призналась, что согласилась на участие не только ради того, чтобы доказать для других и для себя, что нет ничего невозможного, но и чтобы похудеть. После пятых родов (в январе 2019 года у Марии Порошиной появился сын Андрей) артистка никак не могла прийти в форму. Однако благодаря многочасовым тренировкам для подготовки к шоу ей удалось сбросить лишний вес. Мария Порошина призналась, что смогла похудеть и теперь весит столько, сколько весила аж в десятом классе школы.

Напомним, у Марии Порошиной, помимо сына, четверо дочерей. Старшая – Полина – родилась от Гоши Куценко. Следующие три – Серафима, Аграфена и Глафира – от актера Ильи Древнова.