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Шоу-бизнес
Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой

Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Порошина – мать пятерых детей. Однако наличие большого потомства и работы не помешало артистке выкроить время и принять участие в шоу "Танцы со звездами".
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По "второй кнопке" продолжается 11-ый сезон развлекательного проекта "Танцы со звездами". Пара Мария Порошина – Евгений Раев попали в полуфинал, где представили сразу два танца. Одним из них оказалось страстное танго. Мария Порошина предстала перед зрителями в неожиданном виде: в черном коротком парике, кофточке и шортах, чуть прикрытых черной блестящей юбочкой. Завершали образ колготки в сеточку с обилием дырок, больших и поменьше.

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Мария Михайловна Порошина актриса

Собственно, эти дырки, особенно одна большая, сбоку, на бедре, произвели неоднозначное впечатление на зрителей, судя по многочисленным комментариям. Впрочем, большинство фанатов выразили одобрение за смелость Марии, которая в обычное время не балует их откровенными, а в данном случае, эротическим, образами.

Мария Порошина и евгений Раев исполнили танго с элементами стриптиза под музыку из мюзикла Chicago. Интересно, что на шоу отметился и бывший муж актрисы Гоша Куценко. Он поздравил артистку с участием в программе и признался, что танец растрогал его до слез. Он пообещал, что если Мария победит, то он тоже решится стать участником нового сезона"Танцев со звездами".

Кадр youtube.com

Ранее в интервью Мария Порошина призналась, что согласилась на участие не только ради того, чтобы доказать для других и для себя, что нет ничего невозможного, но и чтобы похудеть. После пятых родов (в январе 2019 года у Марии Порошиной появился сын Андрей) артистка никак не могла прийти в форму. Однако благодаря многочасовым тренировкам для подготовки к шоу ей удалось сбросить лишний вес. Мария Порошина призналась, что смогла похудеть и теперь весит столько, сколько весила аж в десятом классе школы.

Напомним, у Марии Порошиной, помимо сына, четверо дочерей. Старшая – Полина – родилась от Гоши Куценко. Следующие три – Серафима, Аграфена и Глафира – от актера Ильи Древнова.

Автор: 18 мая 2020, 16:28 Источник: "Танцы со звездами" ✓ Надежный источник
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