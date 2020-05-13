Бывшая жена Петросяна умерла в одиночестве в набитых антиквариатом хоромах возле Кремля

"Дни.ру" продолжают цикл публикаций о женах Евгения Петросяна. Его брак с Анной Козловской был самым коротким, но очень насыщенным.

Журналист Людмила Соколова в начале нулевых работала над книгой "Рецепты любви известных женщин". Одна из самых интересных глав – о женах оперного тенора Ивана Козловского. С вопросами о них Соколова обратилась к старшей дочери прославленного певца.

"До сих пор помню ее большую красивую квартиру в кооперативном доме Большого театра на Тверской, недалеко от Кремля, – рассказала "Дни.ру" Людмила Соколова. – В гостиной висели два огромных портрета – Иван Козловский в полный рост и его вторая жена, актриса Галина Сергеева (зрители ее помнят по фильму 1934 года "Пышка". – Прим. ред.). Галина Ермолаевна всю жизнь любовно собирала антикварные вещи и мебель. Благодаря вкусу дочери Анны Ивановны и ее несомненному таланту дизайнера квартира смотрелась изысканно и стильно. Эти хоромы Иван Козловский в свое время оставил жене и двум дочкам. У младшей, Анастасии, были проблемы со здоровьем. Какая-то патология, сильный сколиоз, как рассказывала мне Анна Ивановна".

Говорила Анна Козловская и о браке с Евгением Петросяном. "Упоминала она о нем вскользь, со смехом, с добротой", – отметила Соколова.

"Она говорила, что ее замужество было совсем коротким, что зла на Евгения Вагановича никогда не держала, что они даже после развода какое-то время общались", – уточнила журналист.

После юмориста у дочери певца были и другие мужчины – известный греческий писатель-коммунист Костас Варналис, автор криминальных романов Михаил Рогожин... А в конце жизни Анна Козловская осталась совершенно одна: детей бог не дал, любовники бросили или умерли, с младшей сестрой отношения были напряженными. Скончалась вторая жена Петросяна в 69 лет...