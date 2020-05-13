Не отставая от Жени: теща Петросяна в третий раз вышла замуж в 76 лет

Евгений Петросян женат уже в пятый раз. И в этом он не отстает от многих своих родственников. Да что там говорить, если его теща во второй раз вышла замуж в 76 лет!

Легендарный оперный тенор Иван Козловский некоторое время являлся тестем Евгения Петросяна. Юморист был около года женат на старшей дочери певца – Анне Ивановне.

Интересно, что теща Петросяна, известная по довоенному фильму "Пышка" актриса Галина Сергеева, вскоре после развода дочери тоже развелась. Ее новым мужем стал прославленный ортопед академик Василий Чаклин, который в свое время сделал сложнейшую операцию младшей дочери Сергеевой и Козловского Анастасии. Но и этот брак оказался разрушен... Для светила медицины актриса оказалась лишь красивой игрушкой...

"Когда мама рассталась с Чаклиным, отец был на нее очень обижен и так до конца жизни не смог простить, не помогал материально – деньги давал только нам, детям, – позже в книге Людмилы Соколовой "Рецепты любви известных женщин" рассказывала бывшая жена Петросяна. – Мы оказались просто в нищете… За бесценок ушла часть прекрасной мебели из карельской березы, картины".

А в 1990 году, в возрасте 76 лет, Сергеева снова вышла замуж – на сей раз за бывшего актера Большого театра, 78-летнего Виктора Горбунова. Тут можно вспомнить Царя из "Сказа про Федота-стрельца" Леонида Филатова, который говорил: "Хоть волосьев я лишен, а жениться я должон!... Ну что, что больше ста? Лишь бы кровь была густа! Говорят, любви покорны все, буквально, возраста". Нянька, как известно, его переубеждала, мол, "твоя сейчас задача на кладбище не попасть". Да какой там!

Вот и престарелые Сергеева и Горбунов вместе в начале отношений часто ходили на кладбище, где оказалось много их общих знакомых. А потом решили официально оформить брак.

"Не долго думая, мамочка собрала немного вещичек, выписалась и переехала к нему. И была настоящая свадьба, на которую мы с сестрой и ее дочкой были приглашены", – вспоминала в интервью Анна Козловская.

С новым мужем бывшая теща Петросяна прожила девять лет. Поскольку родственников у него не было, именно она позже взяла на себя все хлопоты с похоронами.

От тех отношений у Галины Сергеевой осталась шикарная квартира недалеко от Белорусского вокзала. Сергеева же после кончины Козловского владела и элитной недвижимостью в кооперативном доме Большого театра на Тверской. А после ее смерти владелицей всей жилплощади стала Анна Козловская, та самая вторая жена Петросяна.