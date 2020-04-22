Бывший муж пришел на помощь сокрушенной смертью Порошиной

Мария Порошина успевает сниматься в развлекательном шоу "Танцы со звездами" и воспитывать четверых детей. Вообще, у актрисы их пять, но старшей дочери Полине уже за 20 лет, она самостоятельна.
По словам актрисы, дети – 14-летняя Серафима, десятилетняя Аграфена, четырехлетняя Глафира и годовалый сын Андрей – спасли ее от депрессии после смерти матери. Актриса Наталия Красноярская умерла в прошлом году. Однако Порошина до сих пор не может смириться с утратой. "Услышу музыку, которую она любила, близкий ей анекдот – и начинаю плакать", – призналась актриса.
Когда она потеряла мать, на помощь пришел бывший муж, актер Гоша Куценко, рано лишившийся родителей. "Он сказал: "Ты почувствуешь, что мама будет тебе помогать..." Я удивилась, а вышло все именно так. Я до сих пор в состоянии, что жду ее. Хочется набрать номер телефона, поговорить. Она была главным моим советчиком", – рассказала Порошина.
Актриса отметила сильное жизнелюбие матери. "Она вселяла надежду, одобряла мои шаги, убирала страхи. Забирала девочек в Третьяковскую галерею, водила по различным выставкам. Ездила по разным музеям мира, чтобы потом показать мне фотографии и рассказать об увиденном. У нее был пытливый ум, постоянно хотела обучаться, несмотря на свои 70 лет", – цитирует Порошину Woman's Day.
Напомним, что старшую дочь актриса родила от Гоши Куценко, а остальных трех – от бывшего мужа, актера Ильи Древнова. А вот отца маленького Андрея Мария предпочитает не афишировать. При этом Порошина благодарна судьбе за "настоящую и мучительную любовь".
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