Живут в одном доме: Прилучный вернулся к жене и детям

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем расставании месяц назад. Но, судя по социальным сетя, супруги живут вместе.

Введенный карантин вмешался в планы семьи Прилучных. Месяц назад супруги объявили о своем намерении развестись, но теперь им придется ждать, когда обстановка в стране и мире станет стабильной. Известно, что сейчас Прилучные не смогут расторгнуть брак из-за закрытых ЗАГСов.

Так или иначе, адвокаты актеров уже готовят документы о разделе имущества. В собственности Прилучных находятся огромная квартира в новостройке, автомобили, банковские счета... Уже точно известно, что Агата оставит себе фамилию супруга, потому что не хочет связаться с лишней бумажной волокитой.

Как пишет издание "7 дней", еще до введенного в стране карантина, Прилучный находился в Санкт-Петербурге на съемках. Как только работа прервалась из-за пандемии коронавируса, актер предпочел вернуться к жене и детям, чтобы изолироваться вместе.

Кто знает, может через некоторое время актеры и вовсе передумают разводиться и будут выступать за сохранение семьи.