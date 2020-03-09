Стало последней каплей в отношениях? Муцениеце публично призналась в психическом расстройстве

Международный женский день Агата Муцениеце отметила вместе сыном Тимофеем и дочерью Мией. Артистка посмотрела с детьми фильм Джеймса Кэмерона "Титаник", главные роли в котором исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
"Я не знаю, что за садист придумал показывать титаник 8-го марта. Знаете, этот фильм я смотрю в 15-й раз. Дурацкий фильм", – рассказала она подписчикам в личном микроблоге в "Инстаграме". При этом в кадре Агата Муцениеце еле сдерживала слезы.
7-летний Тимофей отметил, что артистка "одновременно плачет и смеется" во время просмотра ленты. "Ну да, биполярочка", – поставила себе диагноз Агата Муцениеце.
Многие поклонники восприняли шуточное признание актрисы всерьез. Они предположили, что причиной расставания Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло стать нестабильное эмоциональное состояние последней, передает издание "7Дней".
Ранее бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева прокомментировала известие о разводе пары. Блогер отметила, что Павел Прилучный нередко становился героем скандальных хроник и вел разгульный образ жизни. Более того, распространились слухи, будто он поднимал руку на свою супругу.
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