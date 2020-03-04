"Мне все можно!": Дарья Мороз предстала в дерзком виде

Экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию кокетливых и дерзких снимков. На одном из фото артистка позирует в советской школьной форме с белым фартуком. На другом кадре Дарья Мороз предстала в образе Минни-Мауса.
Забавный пост 36-летняя знаменитость сопроводила признанием в том, что у нее просто "такое настроение", передает Пятый канал. "Я – девочка, а значит мне все можно!", – заявила звезда.
Поклонники Дарьи Мороз высоко оценили ее фотографии. Они отметила оптимизм и позитив, которые излучает актриса. Фолловеры осыпали знаменитость комплиментами.
Ранее Дарья Мороз прокомментировала слухи о том, что она делала пластические операции. Она поделилась рецептами красоты. По словам артистки, она выступает за естественное старение тела и лица. Из этого следует, что звезда не намерена ложиться под нож хирурга.
Как писали "Дни.ру", Дарья Мороз уверена, что ухоженная и чистая кожа красива сама по себе и не требует дополнительных вмешательств. Артистка любит делать вечерние очищение и уход.
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