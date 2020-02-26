"Подрежьте веко": молодящаяся Мороз сделала заявление после обвинений в пластике

Актриса Дарья Мороз после развода с режиссером Константином Богомоловым молодеет с каждым днем. Поклонники неустанно заваливают звезду комплиментами, а также просят рассказать, к чему она прибегает, чтобы выглядеть безупречно.
Некоторые начали подозревать, что Дарья сделала несколько пластических операций. Чтобы развенчать домыслы, Мороз поделилась в своем инстаграм-аккаунте рецептами красоты.
По словам актрисы, она выступает за естественное взросление тела и лица. Из этого следует, что Мороз не намерена ложиться под нож хирурга. "Я уверена, что ухоженная и чистая кожа красива сама по себе и не требует дополнительных вмешательств, поэтому я обожаю вечерние очищение и уход!" – написала Дарья.
Напомним, что пару месяцев назад звезда выложила снимок, где запечатлена в полупрозрачном корсете и с вуалью на лице. Фотографию бурно обсуждали в Сети. Подписчики Мороз не могли поверить, что на фото действительно она.
"Слышала в каком-то интервью, что Вы говорили, что у Вас лицо как холст. Сейчас поняла, о чем Вы", "Если бы не было подписано, я бы подумала, что это фотография Леди Гаги", – писали тогда поклонники.
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