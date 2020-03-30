Помолодела: Порошина предстала в новом амплуа

Неудивительно, что зрители привыкли к такому образу артистки – белокурые волосы, милая улыбка и большие карие глаза. Но накануне Мария удивила поклонников, представ в абсолютно новом амплуа.
Порошина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлена с темными волосами. "Как вам образ брюнетки? Узнали?" – поинтересовалась у фолловеров звезда.
Большинству поклонников обновленный образ актрисы пришелся по вкусу. Многие отметили, что с таким цветом волос Мария выглядит значительно моложе.
"Красотка, невозможно не влюбиться!" – признался обожатель.
Нашлись и те, кто раскритиковал Порошину. Пользователи Сети написали, что артистка выглядит мило, но блонд ей идет больше.
На самом деле звезда просто надела парик. Более того, этот снимок не первой свежести. Такой же кадр Мария разместила в своем микроблоге пару месяцев назад.
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