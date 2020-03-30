Помолодела: Порошина предстала в новом амплуа

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Понедельник
30 марта
Лента новостей
11:10
Владимир Путин отреагировал на смерть Юрия Бондарева
10:49
"Мы в опасности!": Бикович из сериала "Магомаев" отказался от контактов
10:48
Сообщивших о комендантском часе в Подмосковье полицейских проверят
10:29
Эксперт назвал самый опасный способ заражения коронавирусом
10:16
Губерниев врезал олимпийской чемпионке за отказ от карантина
10:00
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы
09:33
"Просто чудовищно": Кудрявцева возмутилась спекуляцией звезд на коронавирусе
09:31
"Все хуже и хуже": заболевшая коронавирусом модель высказалась о жутком симптоме
05:00
"Красный" менеджмент: как представители системной оппозиции пользуются властью
04:21
Клава Кока намекнула на личность возлюбленного
02:47
"Вряд ли помогут": меры против коронавируса в России признаны неэффективными
02:33
"Старший учит разговаривать младшую": Лазарев показал трогательное видео с детьми
00:09
Вернувшаяся из США Брежнева обратилась к народу из-за коронавируса
22:36
Располневшую Сябитову отправили на фитнес
20:32
Экс-звезда "Уральских пельменей" Михалкова сделала сенсационное разоблачение
20:18
В Москве введут режим всеобщей самоизоляции
18:22
"Я страдала булимией": Чехова рассказала о тяжелой болезни
17:55
Звезда "Дома-2" заявила о нахлынувшей депрессии
17:52
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
17:51
"Может убить": стало известно о намерении Степаненко извести Петросяна
17:41
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
17:23
"Не могу успокоиться": у Бузовой началась черная полоса
17:06
Раскрыты детали поездки Путина в очаг коронавируса в Москве
16:52
"Не хватает": Малахова просят показать маленького сына
16:40
"Оболванивались и платили золотом": коронавирус встряхнул российских богачей за границей
16:28
Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
16:22
"Чтоб не сойти с ума": Проскурякова устала бояться за госпитализированного Николаева
16:20
"Он жестко со мной обращается": сестра раскрыла правду о Билане
16:09
Трамп удивил заявлением о происхождении коронавируса
15:38
Узнавший о тяжелой болезни ребенка Тимати просит помощи
15:36
Инструкция: как спастись от коронавируса при походе в магазин
15:29
А кто отец? Беркова объявила о беременности
15:22
"Метлу еще не забудь прихватить": Гузеева сорвалась из-за травли дочери
14:54
Китай объявил о победе над коронавирусом
14:51
"Привела на проект на свою голову!": Рапунцель влепила смачную оплеуху экс-бойфренду
14:37
Собчак запустила себя во время карантина из-за коронавируса
14:20
Раскрыты новые опасные стороны коронавируса
13:52
Путин утвердил экстренные меры по борьбе с коронавирусом в России
13:46
Михалков назвал обвинивших Вайнштейна актрис проститутками
13:44
"В школе пил только водку": известный телеведущий сделал признание в эфире
13:29
Дразнит завистников: Волочкова закинула голые ноги на избранника
13:10
Лекарство от коронавируса из России оценили в США
13:07
Самойлова прервала молчание после слухов о разводе
13:02
Закрутившая новый роман Милявская заговорила о ЗАГСе
12:41
В очаге коронавируса в Москве заметили миллиардера
12:32
Сексуально озабоченный муж заставил Гулькину сделать множество абортов
12:21
Занявшаяся бизнесом Бузова с треском провалилась
11:51
"Это будет большая потеря": Цой потрясена свалившейся на Лещенко бедой
11:31
"Татарский гламур": Мороз в наряде отца объявила о смене имиджа
11:06
Коронавирус в Москве перешел в новую стадию: официальное заявление
11:05
Наплевали на карантин: Аршавина заметили с новой пассией в центре Москвы
10:51
Гузеева взбешена из-за пандемии коронавируса
10:47
"Ходил, как оплеванный": от известного композитора отвернулись после подставы Пугачевой
10:25
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
10:21
"Они не боятся ничего": Сафронов высказался о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой
10:16
Коронавирус: последние новости сегодня, 29 марта 2020 года
09:39
Знаменитая оперная певица попала в больницу с коронавирусом
08:01
"Пир во время чумы": народ загнобил Рудковскую за излишества
06:02
Меладзе обнаружил у себя во двое доисторическое животное
04:00
"Воняет сексом": экс-любовница рыжего из "Иванушек" шокировала новым заявлением об отцовстве
02:04
"Прилучный, кусай локти": певец мирового уровня оказал знаки внимания Муцениеце
01:51
Проще простого: названо лучшее лекарство против коронавируса
00:02
"Решила уехать в Норвегию": на Голубкину накинулись за ее безрассудство во время пандемии
22:07
Гагарина показала голое фото в свой день рождения
20:01
Яна Троянова ужаснула народ внешним видом
18:07
"Забери сердце": любовник посвятил Бузовой нежную песню (видео)
17:59
Переплюнули всех: Пригожин и Валерия отправились на концерт в противогазах
17:55
"Это пошло": Елена Малышева обрушилась с критикой на толстых людей
17:47
"Закрыть в сарае": Стас Пьеха пошел на крайние меры для защиты бабушки от коронавируса
17:41
"Думал об убийстве": жена Макарского раскрыла подробности непростой жизни с артистом
17:30
Дети из "Голоса" чуть не довели Меладзе до слез
17:20
Сын Аниты Цой подрался с англичанами в Лондоне из-за двух пачек макарон
17:00
Зэки атакуют Максима Галкина письмами
17:00
Коронавирус: приколы про COVID-19
16:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
16:45
"Мама просила потерпеть": дочь Заворотнюк удивила откровением
16:42
Андрей Малахов заплакал из-за смерти актрисы Инны Макаровой
15:44
В России создали лекарство для лечения коронавируса
15:31
"Втащил меня внутрь": сын Королевой и Тарзана стал жертвой японской мафии
15:23
"Ушла в беспредел": юная дочь Крутого зажгла танцем на камеру в полуголом виде
15:00
Ток в голову и капельница: Шишкова слегла в клинику
14:48
Объятия и поцелуи: Газманов с ужасом вспоминает вечеринку сестры Крутого после заражения Лещенко
14:47
"Работа тяжелая рожей торговать": полуголый Галкин загнобил жалующихся на усталость звезд
14:39
Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране
14:24
"Гореть вам в аду": самоизолировавшаяся Кудрявцева взорвалась из-за обвинений
14:02
Сын Наташи Королевой построил любовь со звездой "Дома-2"
13:55
Лобода самоизолировалась после известия о коронавирусе у солиста "Рамштайн" Линдеманна
13:55
Избранник Волочковой в разгар коронавируса подарил ей бумагу вместо цветов
13:24
"Стало тяжело дышать": последние слова умершего из-за коронавируса музыканта
13:21
Поклонники довели ненакрашенную Бузову до истерики
13:08
"Готовлюсь к концу света": у возлюбленной Виторгана истерика из-за коронавируса
13:00
"Какая глупость!": Галич отбрила обидевшую ее Бузову
12:49
"Могло произойти после": Жасмин рассказала о заражении коронавирусом от Лещенко
12:48
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой
12:15
"Потеряли": Кеосаян поделился болью от утраты нерожденного ребенка Симоньян
12:04
"Давно знакомы": копия Самойловой из шоу "Голос" откровенно о связи с Джиганом
11:53
Стало известно о состоянии Баскова после "коронавирусной" вечеринки у Крутого
11:42
"Пиарится на грязи": Крутой пристыдил зарвавшуюся Собчак
11:28
Винокур вышел из себя после новых данных о Лещенко
11:26
"Леву вернули": жена больного коронавирусом Лещенко о состоянии певца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Работа тяжелая рожей торговать": полуголый Галкин загнобил жалующихся на усталость звезд
"Ходил, как оплеванный": от известного композитора отвернулись после подставы Пугачевой
Закрутившая новый роман Милявская заговорила о ЗАГСе
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Винокур вышел из себя после новых данных о Лещенко
"Потеряли": Кеосаян поделился болью от утраты нерожденного ребенка Симоньян
Шоу-бизнес

Помолодела: Порошина предстала в новом амплуа

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Мария Порошина уже много лет является неотъемлемой частью российского кинематографа. Эффектная блондинка снялась более чем в 80 картинах.
прочитано 237 раз

Неудивительно, что зрители привыкли к такому образу артистки – белокурые волосы, милая улыбка и большие карие глаза. Но накануне Мария удивила поклонников, представ в абсолютно новом амплуа.

ПО ТЕМЕ

Мария Порошина разошлась с супругом и осталась одна с пятью детьми

Бывший муж нанес ответный удар после выходки Порошиной

 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Порошина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлена с темными волосами. "Как вам образ брюнетки? Узнали?" – поинтересовалась у фолловеров звезда.

Большинству поклонников обновленный образ актрисы пришелся по вкусу. Многие отметили, что с таким цветом волос Мария выглядит значительно моложе. 

"Красотка, невозможно не влюбиться!" – признался обожатель.

Нашлись и те, кто раскритиковал Порошину. Пользователи Сети написали, что артистка выглядит мило, но блонд ей идет больше.

На самом деле звезда просто надела парик. Более того, этот снимок не первой свежести. Такой же кадр Мария разместила в своем микроблоге пару месяцев назад.

Автор: 30 марта 2020, 10:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Порошина после родов показала фигуру

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

Божена Рынска показала ребенка от покойного мужа
Помолодела: Порошина предстала в новом амплуа
Подольская показала новорожденного сына
"Ни разу Аллой не назвал": Пугачева расплакалась на съемках

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Ходил, как оплеванный": от известного композитора отвернулись после подставы Пугачевой

Александр Зацепин отказался от общения с Примадонной
Шоу-бизнес

Гузеева взбешена из-за пандемии коронавируса

Телеведущая обратилась к россиянам

Сериалы

"Татарский гламур": Мороз в наряде отца объявила о смене имиджа

Артистка показала лицо без макияжа
Шоу-бизнес

Закрутившая новый роман Милявская заговорила о ЗАГСе

Знаменитость дала откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 28-29 марта
Гороскоп на сегодня, 27 марта
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой
Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+