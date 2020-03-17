Больную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать во Франции

Многие зарубежные звезды сообщают о своем заражении COVID-19. Недавно об этом заявила и Ольга Куриленко. Актриса целую неделю боролась с высокой температурой, которая достигала отметки в 38,5 градусов. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, почему в данный момент не находится в госпитале.
Оказалось, звезду, которая сейчас находится во Франции, не стали забирать в больницу из-за нехватки мест. Кроме того, госпитализируют лишь тех, у кого вероятность умереть высокая. Также что за Ольгой приедут врачи только после того, как у нее будет зафиксирована очень высокая температура.
Куриленко понятия не имеет, где она заразилась коронавирусом, но предположила, что могла "подцепить" его на дверной ручке такси.
Сейчас во Франции коронавирус обнаружили у 6,6 тысяч человек. Выздоровели лишь 12. В стране ввели жесткий карантин. Закрыты образовательные учреждения, отменены массовые мероприятия, приостановлены начисления за коммунальные услуги, ограничены авиасообщения.
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