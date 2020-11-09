"У меня снижена способность дышать": Донцова исхудала на фоне тяжелой болезни

"Меня пока домой не отпускают, у меня после лучевой терапии рубцы на легких, снижена способность дышать", – сообщает Донцова. "Добавили мне какие-то лекарства, колют, я радостно колюсь", – улыбается знаменитость. Писательница уверяет поклонников, что все будет хорошо, ведь ей очень везет. "Унывать вообще не надо, вообще ни при каких обстоятельствах", — резюмирует она.
Писательница утверждает, что каждый день видит, как выписываются люди, многие выздоравливают и уезжают домой. "Если кто из вас болеет, то мы с вами вместе болеем. Мы с вами родственники по болезни, одна семья", – поддержала она всех переживающих.
Также, Донцова рассказала, что и здесь сумела найти для себя позитивную сторону. "У меня висело платье, которое было на размер меньше, так получилось. Сейчас мне это платье привезли в больницу, и оно на мне болтается! Понимаете, у меня теперь еще и новое платье будет!" – радуется Дарья.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Дарье Донцовой стало плохо в собственном доме. Вскоре она была госпитализирована с диагнозом "коронавирус". У писательницы наблюдались все симптомы болезни и артериальное давление.
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