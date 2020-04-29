Молодуха не пускает: заброшенная могила первой жены Петросяна зарастает бурьяном

Новодевичье кладбище – самый престижный столичный некрополь. Купить участок здесь невозможно, его выделяет столичное градоначальство. И покоятся тут только знаменитости – артисты, политики, спортсмены, ученые. Правда, искать здесь могилу первой жены Евгения Петросяна вряд ли стоит...

Близко от входа на кладбище расположена могила заслуженной артистки РСФСР, балерины Викторины Кригер. Здесь же похоронены ее отец и мать – Владимир Кригер и Надежда Кригер-Богдановская. Все они были актерами. Огромный черный гранитный крест выделяется среди всех памятников так называемой мхатовской аллеи.

Но вот парадокс – могилы первой жены Евгения Петросяна тут нет. Если верить интернету, она приходилась младшей сестрой Викторине Кригер, и было бы логичным видеть ее погребенной рядом с родителями. К тому же дочь Евгения Петросяна постоянно подчеркивает, что Викторина Кригер – ее родная тетка.

А ларчик просто открывался. Первая жена Евгения Петросяна и их дочь Викторина Петросянц кровного отношения к Викторине Кригер не имеют. Муж Викторины Кригер – похороненный по соседству Илья Миронович Шлуглейт – после развода с балериной ушел к бабушке Викторины Петросян. Вот и все, что их связывает.

Ну а где же упокоилась первая жена Евгения Петросяна – мать Викторины Петросянц? Да и умерла ли она молодой, как пишут в Сети? Может, все еще жива? Это главная загадка. В любом случае навещать ее могилу некому – единственная дочь проживает в Америке, а занятому Евгению Вагановичу не до этого – концерты, разводы, браки, снова разводы.

Юморист женат в пятый раз, причем 31-летняя молодуха – почти ровесница его внука. Вряд ли ей хочется заботиться о прахе женщины, состоявшей в отношениях с Петросяном в начале 60-х годов прошлого века. Так что могиле суждено зарастать бурьяном...