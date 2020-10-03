На Владимира Владимировича похож: кто отец ребенка Саши Бортич

Саша Бортич и ее муж Евгений Савельев стали родителями. 26-летняя актриса, известная зрителям по многим российским телесериалам, в числе которых и новый проект "Кухня. Война за отель", до последнего не афишировала свое положение. Но она не в силах больше молчать.
"Как такую сладость сохранять в секрете – я не понимаю", – написала она в новой публикации в соцсети.
Подписчики стали гадать, кто отец ребенка, хотя у Бортич есть муж, и все должно быть очевидно. Многие считают, что мальчик похож на маму. Но есть и другие довольно неординарные версии.
"Сергей Бурунов – копия!"; "На Владимира Владимировича похож"; "Я одна зашла почитать, кто отец ребенка?" – написали фолловеры.
Актриса и ее супруг назвали сына Александром. Теперь она все чаще делится кадрами с наследником.
Российская актриса Саша Бортич долго скрывала свои отношения с сыном депутата Евгением Савельевым. Личную жизнь она не любит выставлять на всеобщее обозрение.
Когда Саша Бортич решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала миру лицо своего малыша, фото грудничка звезда описала как "Слишком много любви".
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