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Шоу-бизнес

"Посмотрите, у меня вырос живот": Саша Бортич в прозрачном платье вызвала недоумение

Саша Бортич. Фото: instagram.com/bortich
У актрисы Саши Бортич недавно родился ребенок. Когда самый сакральный период жизни новоиспеченной мамы и младенца оказался позади, звезда решила показать общественности фото ее беременности.
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Актриса предстала на фото в обнаженном виде. Ее тело едва прикрывал отрез блестящей струящейся органзы медного оттенка, шею украшали изящные аксессуары, а на лице был сдержанный макияж. Новое фото Саша опубликовала в своем "Инстаграм".

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 Александра Николаевна Бортич

Александра Николаевна Бортич актриса

На снимке перед поклонниками предстала беременная Саша Бортич на последних сроках. Девушка восхитила поклонников.

"Богиня"; "Нереально красивая"; "Энергия жизни", – написали фанаты.

Однако не всем снимок пришелся по душе. Кто-то считает, что не стоит выставлять на показ такие интимные фото. Все-таки, беременность и роды – это личное. Отметим, что беременность девушка как раз скрывала. И только теперь решила выложить фото.

"Мне кажется, надо скрывать свою беременность, а не тыкать ее каждый день в зеркало и говорить: "Посмотрите, у меня вырос живот"; "Новая часть "Я худею"?"; "Срам какой, ни стыда ни совести, куда смотрят твои родители?" – негодуют подписчики.

Недавно такую же волну критики вызвало фото крупным планом новорожденного ребенка Бортич. За это на нее обрушился шквал негатива. Подписчики заявили, что не стоит выставлять на показ такого маленького ребенка, ведь его могут сглазить, да и вообще – в интернете полно негативной энергии.

14 сентября 2020, 16:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

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