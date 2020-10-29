"Чтобы не расправились со мной": известная телеведущая бросилась в бездну

В своем "Инстаграм" телеведущая опубликовала видео, на котором исполняет смертельно опасный прыжок. Лена Летучая призналась6 что всю жизнь страдала от страха высоты и всегда с ним боролась.
На этот раз она решилась на кардинальный шаг и бросилась навстречу своей фобии. Подписчики с восторгом восприняли смелый поступок ведущей. Они заявили, что теперь ее фамилия стала говорящей, а она и правда летучей. Женщину похвалили за активный образ жизни. При этом сама Летучая отметила, что цель еще не достигнута.
"Страх высоты еще не побежден, но каждый удобный случай использую для его покорения", – написала Летучая.
Елена Летучая активно общается с многочисленной аудиторий и часто публикует личные кадры в своем "Инстаграм". Недавно телеведущая показала полет на частном вертолете. Летучая неоднократно рассказывала, что мечтает о большой и дружной семье. Именно поэтому при любом удобном случае она собирает всех родных за большим столом. При этом замуж Летучая вышла только в 38 лет, а собственными детьми 41-летняя ведущая пока так и не обзавелась.
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