"Дружбы без секса не бывает": Виктория Лопырева раскрыла секреты интимной жизни

Виктория Лопырева стала гостьей передачи известного писателя Александра Цыпкина. Интервьюер поинтересовался у девушки, участвовала ли она в сексуальных экспериментах.

Цыпкин задал телеведущей нескромный вопрос напрямую. Мужчина поинтересовался у Виктории Лопыревой, что для нее важнее – "крутой секс" или "крутая дружба". Телеведущая сразу же ответила, что эти понятия стоит разграничивать и ни в коем случае не отказываться от них.

Лопырева не верит в существование настоящей дружбы без секса. Виктория уверена, что все близкие друзья, уважающие друг друга, обязательно имели интимную связь.

"Как разумная, я сейчас должна тебе сказать, что дружба – это важно. Но вот эта дружба без секса – это все равно до того момента, пока у кого-то с кем-то не случится классный секс", – поделилась личным опытом телеведущая.

Более того, победительница конкурса "Мисс Россия – 2003" поведала о некоторых тонкостях, которые встречаются в "здоровых" отношениях. Виктория Лопырева заверила, если бы девушки были намного смелее, то уже все давным давно вышли бы замуж. Сама же телеведущая придерживается принципа "вижу цель, не вижу препятствий". Поэтому Виктория почти всегда добивается желаемого.

Из-за того, что звезда не задумывается о последствиях и идет по головам, она сталкивается с волной негативных комментариев со стороны общественности. Многочисленные подписчики осуждают Лопыреву за чрезмерную публичность и открытые беседе о ее половых партнерах.

В интервью с Александром Цыпкиным Виктория рассказала и о том, как провела период самоизоляции. Телеведущая не успела вернуться на родину, поэтому осталась во время бушующей пандемии коронавируса в Дубае.