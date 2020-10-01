Появившаяся на публике Летучая вызвала отвращение: Раскабанела, мать

Накануне Елена Летучая стала гостьей премии "GQ Человек года 2020". Телеведущая впервые вышла в свет после долгого перерыва.

Для мероприятия звезды выбрала элегантное бархатное платье с открытыми плечами и драпировкой. Пикантности образу добавил игривый разрез до середины бедра. Волосы артистка уложила "волной" и предпочла нюдовый макияж.

Однако поклонники были неприятно удивлены внешним видом Елены Летучей. Еще во время карантина телеведущая жаловалась на то, что набрала несколько лишних килограммов. Также из-за перелома ребер артистка не могла заниматься спортом.

Пользователи Сети сравнили Елену Летучую со штангисткой. "Раскабанела, мать", – написали в анонимном телеграм-канале "НеМалахов". В укор звезде поставили и то, что она позволила себе декольте в форме кошачьих ушек – несолидно в ее-то возрасте.

Напомним, не так давно Елену Летучую сравнили с Анастасией Волочковой. Якобы телеведущая стала все чаще публиковать откровенные снимки в попытках привлечь к себе внимание. При этом артистке указали на лишний вес, который не добавляет изящности.

К концу режима самоизоляции звезда наконец восстановилась после перелома ребра и занялась спортом. Для активного отдыха Елене Летучая выбрала бокс. Поклонники отметили, что теледива очень сексуально смотрится в боксерских перчатках.