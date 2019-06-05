Ксению Собчак смешали с грязью

Ксения Собчак остро отреагировала на сообщения от Павла Табакова. Скриншот переписки попал в сеть.

Ксения Собчак, Александр Молочников, Павел Табаков и Александр Олешко приняли участие в съемках рекламного ролика вечеринки. Она пройдет в день церемонии открытия "Кинотавра".

По сюжету, звезды случайно друг от друга узнают о том, что планируется главное светское событие сезона. Каждому очень хочется побывать на нем. Молочников рассказывает об этом Табакову, а тот пишет Собчак. Ксения не понимает, о чем речь. Павел понял, что ее не позвали и написал: "А! Это только для молодых".

Разъяренная теледива тут же звонит с разборками и в итоге все-такие получает приглашение. Лишь Олншко не дождался. В расстроенных чувствах он спрыгнул с крыше прежде. чем ему позвонили с "Кинотавра".

Отметим, фестиваль состоится 9 июня в BOSCO Доме Кино на Морвокзале. Организаторы обещают, это станет главной вечеринкой наступившего лета.