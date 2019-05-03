"Моя жизнь изменится": народ разрыдался над фото беременной Фриске
Снимок беременной Жанны Фриске, играющей с собакой на берегу моря, появился в Instagram Платона Шепелева – сына известной певицы. Когда артистка была в интересном положении, она редко появлялась на публике, так что такие фотографии – большая редкость.
По некоторым данным, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе, будучи уже беременной. Однако звезда решила не начинать лечение – из опасения навредить малышу. Уже после родов певица упорно боролась со смертельным недугом, но болезнь победить не удалось.
"Я думаю, это будет весенний пассажир. Надеюсь, Овен – упрямый и непростой знак. И моя жизнь изменится. Все уже стало совсем по-другому, но это несравнимо с тем, что ждет меня впереди", – сопровождают снимок слова Жанны Фриске.
"Жанна, такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз", – с грустью отмечают пользователи.
"Бедная Жанна не насладилась материнством", "Печаль и радость ходят рядом...", "Да очень жаль что так рано ушла не познав все радости материнства, но я думаю что Жанна сейчас Ангел Хранитель для своего сыночка)", – делятся своими мыслями поклонники под другим снимком беременной Жанны Фриске, который появился на той же странице немного раньше.
Певица и телеведущий Дмитрий Шепелев познакомились во время съемок передачи "Достояние республики". Поначалу многие считали, что это роман ради пиара, который должен сыграть на руку не очень известному тогда журналисту. Но, увидев беременную Жанну Фриске, многие изменили свое мнение. А после смерти известной певицы между Шепелевым и родственниками Фриске развернулась война. Дмитрий не позволяет им видеться с Платоном, напоминает StarHit.
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