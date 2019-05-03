"Моя жизнь изменится": народ разрыдался над фото беременной Фриске

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Пятница 3 мая
Лента новостей
09:47
В Феодосии ветер унес ребенка на воздушном шаре
06:12
В Шереметьево произошла авария с участием самолета
04:12
Названы города России с самыми счастливыми жителями
02:14
Новые "ангелы" Victoria's Secret
22:22
"Чтобы не рухнул?": на Крымском мосту вводят жесткие ограничения
21:45
Британская экспансия "Бурфорд Кэпитал"
13:48
Моложавый Путин взбесил украинцев
13:43
Петросян сбежал из России на фоне очередного скандала
12:58
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
12:54
"Прогиб просто супер": Новая поза 41-летней Чеховой произвела фурор
12:52
В галерее Александра Удодова обсудили перспективы развития рабочих пространств
12:17
"Хватит травить!": Алсу и ее дочь защитили от хамства
11:46
Собчак и Виторган воссоединились на курорте в Испании
11:30
Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой
11:29
Милонов предложил проверить на наркотики петербургского политика
10:34
Зеленский подготовился к бегству в Крым
10:26
Омолодившуюся Пугачеву увезли в неизвестном направлении
08:31
Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги
06:14
Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
04:19
Миллионы долларов: раскрыт источник сказочных богатств Сергея Жукова
02:16
"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность
00:09
"Cлушателей скоро не останется": Аллегрова поплатилась за омерзительную выходку
22:03
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
20:08
Неудачно вырядившейся Лолите вынесли суровый вердикт
18:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 мая 2019 года
17:52
Известного фотографа из Москвы обвинили в изнасиловании модели
16:58
"На колени!": заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
16:11
Кто распространяет фейки про спикера Госдумы
15:57
Умер заслуженный артист РСФСР
15:24
Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
14:34
Россияне устроили разборки из-за оголившей грудь средь бела дня Дайнеко
13:37
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина
12:49
"Кричал так громко": жена рассказала о чудовищной истерике Зеленского
12:03
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
11:19
"Полное опустошение": оставшийся без денег и еды Лазарев опустил руки
10:39
"Просто жуть": изуродованная Лорак вызвала омерзение
10:06
Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова
07:27
"Девочка победила достойно": заклеванную толпой дочь Алсу закрыли грудью
07:00
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
04:06
Показуха для масс: Алсу жестко приложили за участие дочки в шоу "Голос. Дети"
02:21
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
00:09
"Пробилась бы и сама": шоу "Голос. Дети" признали бесполезным для талантливой дочери Алсу
21:54
Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян
21:51
Трогательное поздравление детей Пугачевой для Киркорова довело народ до слез
21:41
"Самое опасное время": Лукашенко ждут жестокие потрясения
21:14
Умерла заслуженная артистка России
20:36
На родине Алсу возмущены проверками Первого канала
20:26
"ЕР" предложила улучшить общественные слушания по городской среде
20:07
Под Воронежем нашли завернутый в ковер труп
19:34
"Еще ниже": Садальский втоптал в грязь намозолившего глаза Галкина
19:29
Чем заняться на майские в Москве
19:14
Совет на выходные
18:48
Соведущего программы "Вечерний Ургант" сурово наказали
18:17
Андреева с цепями на лице вызвала экстаз
17:59
Российским журналистам стали известны подробности подготовки переворота в Судане
17:58
Нагиева решили заменить на Собчак и Бузову после громкого заявления о шоу "Голос. Дети"
17:43
Первый в истории радиовещания "День Самоуправления" захватил эфирную сетку "НАШЕго" радио
17:27
20 ударов ножом: психопат зарезал кассира "Пятерочки" на глазах у покупателей
16:56
"Очень неприятно": Алсу осмелилась прервать молчание из-за чудовищной травли дочери
16:30
Уплетающий икру за обе щеки Галкин довел народ до лютого бешенства
16:28
Откровенная статья про Путина возбудила нервных украинцев
16:14
Найдено доказательство честной победы дочки Алсу на шоу "Голос. Дети"
16:03
Игорь Николаев обнаружил повисшую на балконе дочь
15:59
"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей
15:23
"Хвастун": накачанного Костюшкина разнесли за самодовольство
15:19
На заводе в Москве нашли 14 боевых гранат
14:56
В Брянске студентка станцевала тверк на памятнике героям ВОВ (видео)
14:50
"Мой король": Бузова пообещала Киркорову страстный танец
14:45
"Губки подкачала": Хилькевич показала "новое" лицо
14:30
История успеха Руслана Байсарова
14:22
"Как ты бьешь?": блондинке из "Дома-2" дали леща (видео)
14:13
Автомобиль протаранил торговый центр
14:01
В Подмосковье грабитель украл у женщины ювелирные украшения
13:51
Порошину с дочерью приняли за сестер
13:35
Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар
13:27
Календарь красоты на май
13:24
"Складочка, животик": изменившаяся Лопырева встала в позу
13:19
"Роснефть" ответила на обвинения Ходорковского
13:10
Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года
12:57
Х юбилейная Церемония награждения Премии "Права потребителей и качество обслуживания" пройдет в Тбилиси
12:54
Берлускони срочно госпитализировали
12:32
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни
12:24
Хамоватый Зеленский озвучил угрозы в адрес Путина
12:23
Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки
12:20
Лукашенко воткнул нож в спину своему приближенному
12:06
Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью
12:00
В Поморье девочку насмерть придавило бревнами
11:42
"Позорное фото": Гагарину в бикини поймали за странным занятием
11:39
В жутком ДТП с грузовиком пострадали десятки человек (видео)
11:27
"Мужика ей надо": Дайнеко затравили за фото голышом
11:21
Володин назвал самый важный закон апреля
11:16
Бывшая жена о второй свадьбе с Маратом Башаровым
11:12
Рецепт на майские: перепелка на гриле с запеченным картофелем
11:10
Московская весна A Cappella: концерты, мюзиклы, спектакли
11:00
В Подмосковье безработный украл телевизор и еду
10:52
Транспортники отпразднуют День Победы 6 мая
10:47
Что делать, если к мужу пристает другая
10:42
Страшный вирус скрутил Марию Кожевникову
10:39
Названы 5 мешающих похудению привычек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые "ангелы" Victoria's Secret
Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
В галерее Александра Удодова обсудили перспективы развития рабочих пространств
Поклонники лишились серьезно травмированного Виктора Сухорукова
"Просто жуть": изуродованная Лорак вызвала омерзение
Шоу-бизнес

"Моя жизнь изменится": народ разрыдался над фото беременной Фриске

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Беременная Жанна Фриске на архивном фото заставила рыдать поклонников рано ушедшей певицы. Они сожалеют, что артистка, борясь с раком, так и не познала радости материнства.
прочитано 2666 раз

Снимок беременной Жанны Фриске, играющей с собакой на берегу моря, появился в Instagram Платона Шепелева – сына известной певицы. Когда артистка была в интересном положении, она редко появлялась на публике, так что такие фотографии – большая редкость.

ПО ТЕМЕ

"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность

Вот это поворот: Началову и Фриске убило одно и то же

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

По некоторым данным, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе, будучи уже беременной. Однако звезда решила не начинать лечение – из опасения навредить малышу. Уже после родов певица упорно боролась со смертельным недугом, но болезнь победить не удалось.

"Я думаю, это будет весенний пассажир. Надеюсь, Овен – упрямый и непростой знак. И моя жизнь изменится. Все уже стало совсем по-другому, но это несравнимо с тем, что ждет меня впереди", – сопровождают снимок слова Жанны Фриске. 

"Жанна, такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз", – с грустью отмечают пользователи.

"Бедная Жанна не насладилась материнством", "Печаль и радость ходят рядом...", "Да очень жаль что так рано ушла не познав все радости материнства, но я думаю что Жанна сейчас Ангел Хранитель для своего сыночка)", – делятся своими мыслями поклонники под другим снимком беременной Жанны Фриске, который появился на той же странице немного раньше.

Певица и телеведущий Дмитрий Шепелев познакомились во время съемок передачи "Достояние республики". Поначалу многие считали, что это роман ради пиара, который должен сыграть на руку не очень известному тогда журналисту. Но, увидев беременную Жанну Фриске, многие изменили свое мнение. А после смерти известной певицы между Шепелевым и родственниками Фриске развернулась война. Дмитрий не позволяет им видеться с Платоном, напоминает StarHit.

Автор: Андрей Евлампиев3 мая 2019, 10:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
кто разрыдался то? кому она нужна? оставте мертвую уже в покое. Зачем то заново стали выставлять старые фотки из журналов.
Мразь ты...
Гость
Ответить
кто разрыдался то? кому она нужна? оставте мертвую уже в покое. Зачем то заново стали выставлять старые фотки из журналов.
1

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Неудачно вырядившейся Лолите вынесли суровый вердикт
Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
Россияне устроили разборки из-за оголившей грудь средь бела дня Дайнеко
"Это очень тяжело": друзья потеряли Андрея Губина

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность
Шоу-бизнес

Мачеха разлучила дочь покойной Началовой с бабушкой

Вера утешается в обществе жены Алдонина
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились на курорте в Испании

Объявившие о разводе супруги проводят майские праздники вместе
Спорт

Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом

Фигуристке может грозить крупный штраф

Гороскоп

Совет на выходные
Календарь красоты на май
Гороскоп на неделю
Гороскоп на май

Фоторепортажи

Школьница-вундеркинд из Белоруссии готовится покорить "Евровидение-2019"
Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии
Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru