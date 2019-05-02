"Это опасно": шокирующая правда о жизни Фриске всплыла на поверхность

У каждого в жизни безусловно есть свои секреты и тайны. У Жанны Фриске они были тоже, но мы никогда о них не узнаем, считает эксперт. "Это в первую очередь касается ее поклонников и тех людей, которых она любила, о романах. Было все: и длинные связи, и скоротечные. Да, она была яркая женщина с огромным количеством поклонников. Тайны касаются и денежных средств, которые она имела. Ей дарили очень дорогие подарки, очень много поклонников просто бросали к ее ногам щедрые дары. Некоторые постоянно помогали деньгами", – рассказала Абравитова.

Кроме того, у Фриске остались нее накопления и загашники, но до широкой общественности вся эта информация доведена не будет. "Все тайны останутся исключительно в семейном кругу. Она была светлым человеком, никакой второй стороны медали нет. Могу сказать, что что она не любила афишировать личную жизнь. История м Шепелевым тоже скрывалась очень долго. И уж точно она не ожидала, что вот эта связь принесет вокруг столько обсуждений. Все это вскрылось не по ее воле. К сожалению, все это вынес на поверхность он, и это стало своего рода престижем для него. Я не вижу, что семья Жанны нуждается. Могу сказать, что все же деньги есть, и то, что осталось после смерти Жанны, еще не закончилось. Грустно обсуждать человека, которого уже нет с нами. Конечно, пиар на этих событиях тоже весьма сомнительный шаг. Пользоваться чужой славой плохо, а уж после смерти это вообще делать опасно", – резюмировала Абравитова.