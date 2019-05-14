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Бросившего мать своего ребенка Головина сняли с артисткой Поплавской

Александр Головин. Фото: www.globallookpress.com
Александр Головин снова на слуху. Говорят, у одного из самых привлекательных отечественных актеров роман с коллегой Ангелиной Поплавской.

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Недавно на своей официальной странице в Instagram Александр Головин опубликовал фотографии, на которых запечатлен с Ангелиной Поплавской. Артисты снимались в фильме "Буран". Картина основана на реальных событиях: несколько лет назад ряд российских населенных пунктов были отрезаны от цивилизации из-за непогоды. Съемки проходили в Мурманской области.

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В своем аккаунте той же соцсети Поплавская также обнародовала фото с Головиным. Поклонники отметили, что актеры гармонично смотрятся вместе, и осыпали их комплиментами. Кто-то предположил, что у Александра и Ангелины роман. А некоторые осмелились предупредить Поплавскую относительно молодого человека.

Недавно звезда сериала "Кадетство" попала в скандал. Как писали "Дни.ру", Светлана Белогурова рассекретила своего ребенка от Александра Головина. После этого девушка подверглась настоящей травле со стороны друзей бывшего возлюбленного.

Светлана и Александр познакомились на съемочной площадке. Головин исполнял одну из главных ролей, а Белогурова была гримером. Теперь она требует алименты на содержание маленькой Оливии. Интересы девушки защищает владелица адвокатского бюро Екатерина Гордон.

Александр Головин не дал еще ни одного комментария относительно этой истории. Однако ходят слухи, что актер намерен сделать ДНК-тест на отцовство.

Автор: Наталья Аряева14 мая 2019, 10:21
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Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

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