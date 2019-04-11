"Таблетки уже не помогают": известная модель рассказала о неутешительном диагнозе

Кажется, что жизнь знаменитостей – настоящая мечта: финансовое благополучие и обилие возможностей. Однако и звезды не застрахованы от серьезных проблем со здоровьем.

Модель, звезда популярного американского реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для культового журнала Vogue, для которого вместе с детьми приняла участие в гламурной фотосессии, а также дала откровенное интервью. Ким Кардашьян на протяжении нескольких лет замужем за рэпером, дизайнером Канье Уэстом, она подарила ему троих детей (двоих из них она родила сама, а третьего – суррогатная мать, так как медики запретили ей это делать по состоянию здоровья).

Кажется, их жизнь радостна и безоблачна, однако это не так. Ким призналась, что уже три года пытается справиться с серьезным недугом мужа – биполярном расстройстве. В 2016 году Канье Уэста госпитализировали в психиатрическую клинику после того, как он внезапно набросился на обслуживающий персонал в спортзале. Вскоре выяснилось, что у артиста психическое расстройство. Почти на год он отменил все выступления и гастроли, начав лечение. Отметим, что при биполярном расстройстве характерны перепады настроения – от уныния до восторженности и повышенной работоспособности.

Сейчас, по словам Ким Кардашьян, ее муж не принимает никаких поддерживающих состояние на должном уровне препаратов. "Таблетки ему уже не помогают – они превращают его в другого человека. Раньше он много путешествовал, теперь ему приходиться меньше гастролировать из-за болезни", – рассказала модель.

Она отметила, что сейчас Канье Уэст чувствует себя лучше. "Сейчас у него довольно спокойная стадия. Он в достаточно хорошем состоянии. Мы научились регулировать психический процесс, и когда приступы приближаются, мы уже знаем, что делать", – объяснила Кардашьян.

Когда еще не был известен неутешительный диагноз ее мужа, от его неадекватных проделок Ким Кардашьян очень страдала. Сейчас же состояние Канье удалось стабилизировать. К слову, в недавнем интервью артист признался, что на его психику серьезно повлияло употребление наркотиков.